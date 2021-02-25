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HaberlerGündemGüvenlikSEFER VAR! Son dakika: Mavi Vatan - 2021 tatbikatı: 87 gemi Akdeniz'de!
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Tatbikat böyle olur! 87 gemiyle Akdeniz'e!

Mavi Vatan-2021 Tatbikatı, 25 Şubat-7 Mart arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de icra edilecek. Bugün başlayacak olan dev tatbikatta, toplam 87 gemi, 27 uçak, 20 helikopter, İHA ve SİHA'lar da görev alacak. Tatbikatta gemilerin harbe hazırlık durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra müşterek harekatlar da gerçekleştirilecek

SEFER VAR! Son dakika: Mavi Vatan - 2021 tatbikatı: 87 gemi Akdeniz'de!
Tatbikat böyle olur! 87 gemiyle Akdeniz'e!
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AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından olan, "Mavi Vatan-2021 Tatbikatı"nın 25 Şubat-7 Mart 2021 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de icra edileceği bildirildi.

GEMİLERİN HAZIRLIĞINA BAKILACAK

AA'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, tatbikatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

HARBE HAZIRLIK SEVİYELERİ YÜKSELTİLECEK

Görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesinin de hedeflendiği tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesi ile unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

87 GEMİ, 27 UÇAK VE 20 HELİKOPTER KATILACAK

Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alacak.

İHA VE SİHA'LAR DA KULLANILACAK

İnsansız Hava Araçları'nın (İHA),deniz harekat alanında operatif ve taktik seviyede kullanımının sağlanacağı tatbikatta, gerçek harekat ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı su üstü ve hava savunma atışları icra edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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