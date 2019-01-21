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88'lik büyükanne Paint ile yaptığı resimlerle fenomen oldu

Giriş: 21.01.2019 - 11:27 | Güncelleme:  

Paint programıyla yaptığı sanat eserlerini Instagram’da paylaşan 88 yaşındaki Concha Garcia Zaera fenomen haline geldi

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    Kimi yaşlılar örgü örmeyi sever, kimileri de bahçede bitki yetiştirmeyi... Ancak 87 yaşındaki büyükannenin hobisi, yaşıtlarından oldukça farklı! 

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    İspanya'nın Valencia şehrinde yaşayan Concha Garcia Zaera isimli kadının sadece Paint kullanarak yaptığı resimler görenleri hayrete düşürüyor.

     

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    Eşi hastalandıktan sonra, onunla ilgilenmek için çok sık dışarı çıkamayan yetenekli kadın, çocuklarının ona verdiği bilgisayar yardımıyla Paint programına merak saldı.

     

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    Torunlarından birinin tavsiyesi üzerine çalışmalarını Instagram'da paylaşmaya başlayan büyükanne, sadece 69 göndeye sahip olmasına rağmen 200 bine yakın takipçiye ulaştı.

     

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    Instagram genelinde büyük bir fenomen olma yolunda ilerleyen Garcia Zaera'nın profilinde, kendisiyle gerçekleştirilmiş bir de röportaj bulunuyor.

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    Eşinin ona verdiği kartpostallardan ilham alan Zaera, detaylı bir resim için ortalama 2 hafta harcıyor. 

     

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    Çalışmalarının bu kadar ilgi görmesine anlam veremeyen Zaera, resimlerinin aslında oldukça basit olduğunu söylüyor. 

     

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    İşte yeteneğiyle sosyal medyada fenomen olan büyükannenin sosyal medyada paylaştığı resimlerden bazıları...

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