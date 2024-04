93 yaşındaki Clint Eastwood'dan yeni film geliyor

Her iki film de aday oldukları yıllarda Oscar'da 'En İyi Film' ödülünü kazandı. Clint Eastwood, her iki filmde de 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildi ancak ilkinde 'Scent of a Woman'nda (Kadın Kokusu) Al Pacino'ya, ikincide ise 'Ray' filmindeki performansıyla Jamie Foxx'a yenildi.