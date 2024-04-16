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        Haberler Dünyadan 93 yaşındaki Clint Eastwood'dan yeni film geliyor

        93 yaşındaki Clint Eastwood'dan yeni film geliyor

        Ünlü oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood, 94 yaşına girmesine kısa bir süre kalmasına rağmen sinemadan emekli olmadı. Uzun zaman sonra ilk röportajını veren sanatçı, yeni filmini yönetiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:11
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        Son dönemde kameralaradan uzak yaşayan Clint Eastwood, 90 yaşındaki ünlü primatolog Jane Goodall'a konuk oldu. 31 Mayıs'ta 94'üncü yaşına girecek olan Hollywood'un ünlü oyuncu ve yönetmeni, Yaban Hayatı Koruma Ağı adlı yardım kuruluşu için gerçekleştirilen Goodall ile sohbet etkinliğine katıldı.

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        İlerleyen yaşına rağmen Clint Eastwood sinemadan emekli olmadığını, hâlâ Hollywood için çalıştığını anlattı.

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        SON FİLMİ

        Clint Eastwood, şu sıralar başrollerini Nicholas Hoult ve Toni Collette'in paylaştığı 'Juror No. 2' adlı filmi üzerinde çalışıyor. Sanatçı, yakında çıkacak olan bir yargılama hikâyesi filminin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstleniyor.

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        Film, bir cinayet davasında kurbanın ölümünde bir payı olabileceğinden şüphelenilen bir jüri üyesini konu alıyor. 2 numaralı jüri üyesi, jürinin kararını etkilemek ve kendi sırrını korumak için mi mücadele edeceği yoksa katıldığı adalet sistemine teslim mi olacağı konusunda ahlaki bir çıkmaza yakalanmıştır.

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        Clint Eastwood'un en son filmi 'Cry Macho', izleyiciyle Eylül 2021'de buluşmuştu.

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        WESTERN FİLMLERİNDEN OSCAR'LIK YAPIMLARA

        Sergio Leone imzalı Western filmleriyle oyunculuk alanında parlak bir kariyer elde eden Clint Eastwood, ilk yönetmenlik denemesini 1971'de 'Play Misty For Me' filmiyle yaptı. En son yönettiği filmi, kendisinin de rol aldığı 2021 yapımı 'Cry Macho'ydu.

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        İKİ KEZ EN İYİ YÖNETMEN SEÇİLDİ

        Clint Eastwood, yönetmenliğiyle bugüne dek iki Oscar kazandı. İlk yönetmenlik Oscar'ını 1993'te 'Unforgiven' (Affedilmeyen) filmiyle, ikincisini ise 2005'te 'Million Dollar Baby' (Milyon Dolarlık Bebek) filmiyle aldı.

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        Her iki film de aday oldukları yıllarda Oscar'da 'En İyi Film' ödülünü kazandı. Clint Eastwood, her iki filmde de 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildi ancak ilkinde 'Scent of a Woman'nda (Kadın Kokusu) Al Pacino'ya, ikincide ise 'Ray' filmindeki performansıyla Jamie Foxx'a yenildi.

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        Clint Eastwood, 'Mystic River' (2004) ve 'Letters from Iwo Jima' (2007) adlı yapımlarla 'En İyi Yönetmen' adayı olarak Oscar'da yarıştı. Her iki yapım da 'En İyi Film' Oscar'ını kazandı. Eastwood ayrıca Bradley Cooper'ın başrolde yer aldığı ve kendisinin yönetmenliğini üstlendiği 'American Sniper' ile 'En İyi Film' adayı oldu.

        #Clint Eastwood
        #sinema
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