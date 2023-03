HABERTURK.COM

95. Oscar Ödülleri ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Akademi Ödülleri’nin ana sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi. Hailey Bailey, Antonio Banderas, Glend Close, Hugh Grant ve Nicole Kidman gibi ünlü isimler de sunuculuk törende sunuculuk yaptı. Tören ABC kanalında canlı olarak yayınlandı.

RIHANNA'DAN OSCAR PERFORMANSI Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna Siyah Panter: Wakanda Sonsuza Kadar filmindeki Lift me up şarkısını canlı olarak seslendirdi. Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda), All Quiet on the Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) ve The Banshees of Inisherin (Inisherin'in Ölüm Perileri) Oscar’a damga vuran filmler arasındaydı.

ÖDÜLLERİ SİLİP SÜPÜRDÜ 11 adaylıkla yılın en çok Oscar'a aday gösterilen filmi olan Everything Everywhere All at Once büyük ödülleri silip süpürdü. Everything Everywhere All at Once, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yarımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Özgün Senaryo ödüllerinin sahibi oldu. All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) ise 3 dalda ödüle uzandı. The Whale (Balina) filmiyle obez bir İngilizce öğretmenini canlandıran Brendan Fraser ile Elvis Presley'i canlandıran Austin Butler, eleştirmenlerce ve internet üzerinden yapılan anketlerde 'En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'na en yakın aktörler arasında gösterilmişti. Ödüle Brendan Fraser layık görüldü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR En İyi Yardımcı Oyuncu Oscar'ınu alan Ke Huy Quan, teşekkür konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı. "Yolculuğum bir teknede başladı diyen aktör, "Mülteci kampında bir yıl geçirdim ve bir şekilde kendimi Hollywood'un en büyük sahnesinde buldum. Böyle hikayeler sadece filmlerde olur derler. Bunun benim başıma geldiğine inanamıyorum. Bu Amerikan rüyası" dedi. Uzun kariyeri boyunca ilk kez Oscar'a aday gösterilen ve ödülü kazanan Curtis, teşekkür konuşmasında gözyaşlarını tutamadı. Balina filmi kariyerinde yeniden doğan Brendan Fraser da Oscar töreninde de teşekkür konuşması yaparken gözyaşlarını tutamadı. Filmin yönetmeni Darren Aronofsky'e kendisine can simidi atıp gemiye çektiği için teşekkür etti."

İŞTE 95. OSCAR ÖDÜLLERİ’NİN KAZANANLARI EN İYİ FİLM All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once - KAZANAN

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking EN İYİ YÖNETMEN Todd Field (Tár)

Dan Kwan and Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once) - KAZANAN

Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

Ruben Ostlund (Triangle of Sadness)

Steven Spielberg (The Fabelmans)

EN İYİ KADIN OYUNCU OSCARI MICHELLE YEOH'A GİTTİ EN İYİ KADIN OYUNCU Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (The Fabelmans)

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) - KAZANAN

FİLM İÇİN 270 KİLOYA ÇIKAN BRENDAN FRASER ÖDÜLLE DÖNDÜ EN İYİ ERKEK OYUNCU Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Brendan Fraser (The Whale) - KAZANAN

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living) EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once) - KAZANAN

Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (The Fabelmans)

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) - KAZANAN

OSCARIN SÜRPRİZİ: WOMEN TALKING EN İYİ UYARLAMA SENARYO All Quiet on the Western Front

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking - KAZANAN EN İYİ ORİJİNAL SENARYO The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once - KAZANAN

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness EN İYİ ULUSLARARASI FİLM All Quiet on the Western Front - KAZANAN

Argentina, 1985

Close

EO

The Quiet Girl EN İYİ YAPIM TASARIMI All Quiet on the Western Front - KAZANAN

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans EN İYİ KURGU The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once - KAZANAN

Tár

Top Gun: Maverick EN İYİ SİNEMATOGRAFİ All Quiet on the Western Front - KAZANAN

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Elvis

Empire of Light

Tár EN İYİ FİLM MÜZİĞİ All Quiet on the Western Front - KAZANAN

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI All Quiet on the Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale - KAZANAN EN İYİ KOSTÜM TASARIMI Babylon

Black Panther: Wakanda Forever - KAZANAN

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Mrs. Harris Goes to Paris

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ Guillermo del Toro’s Pinocchio - KAZANAN

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ The Boy, the Mole, the Fox and the Horse - KAZANAN

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It EN İYİ SES MİKSAJI All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick - KAZANAN EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI Applause, Tell It like a Woman

Hold My Hand, Top Gun: Maverick

Lift Me Up, Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu, RRR - KAZANAN

This Is a Life, Everything Everywhere All at Once EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON) An Irish Goodbye - KAZANAN

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase EN İYİ BELGESEL All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny - KAZANAN EN İYİ KISA BELGESEL The Elephant Whisperers - KAZANAN

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate EN İYİ GÖRSEL EFEKT All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water - KAZANAN

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick GEÇEN YIL NELER YAŞANDI? 2022 Oscar Ödülleri Töreni'nde aktör Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'in sağlığıyla ilgili espri yaptığı gerekçesiyle komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı. Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde espriler yapması üzerine Smith, oldukça sinirlenerek Chris Rock'a tokat atmıştı. Smith'e tepkiler hızla büyümeye başlamıştı, sonunda da Will Smith, Akademi tarafından cezalandırılmıştı. Smith daha sonra yaptığı açıklamada "Her şey bulanık. Chris'e ulaştım ve geri gelen mesaj, konuşmaya hazır olmadığı ve hazır olduğunda bana ulaşacağı yönündeydi. Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi ve ne zaman konuşmaya hazır olursan buradayım" ifadelerini kullanmıştı. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.