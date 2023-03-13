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Haberler Kültür-Sanat Sinema 95. Oscar Ödülleri dağıtıldı... 2022 Oscar'da Her Şey Her Yerde Aynı Anda zaferi!
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95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılan törene Her Şey Her Yerde Aynı Anda damga vurdu!

95. Oscar Ödülleri dağıtıldı... 2022 Oscar'da Her Şey Her Yerde Aynı Anda zaferi!
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95. Oscar Ödülleri ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Akademi Ödülleri’nin ana sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi.

Hailey Bailey, Antonio Banderas, Glend Close, Hugh Grant ve Nicole Kidman gibi ünlü isimler de sunuculuk törende sunuculuk yaptı. Tören ABC kanalında canlı olarak yayınlandı.

RIHANNA'DAN OSCAR PERFORMANSI

Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna Siyah Panter: Wakanda Sonsuza Kadar filmindeki Lift me up şarkısını canlı olarak seslendirdi.

Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda), All Quiet on the Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) ve The Banshees of Inisherin (Inisherin'in Ölüm Perileri) Oscar’a damga vuran filmler arasındaydı.

ÖDÜLLERİ SİLİP SÜPÜRDÜ

11 adaylıkla yılın en çok Oscar'a aday gösterilen filmi olan Everything Everywhere All at Once büyük ödülleri silip süpürdü. Everything Everywhere All at Once, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yarımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Özgün Senaryo ödüllerinin sahibi oldu.

All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) ise 3 dalda ödüle uzandı.

The Whale (Balina) filmiyle obez bir İngilizce öğretmenini canlandıran Brendan Fraser ile Elvis Presley'i canlandıran Austin Butler, eleştirmenlerce ve internet üzerinden yapılan anketlerde 'En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'na en yakın aktörler arasında gösterilmişti. Ödüle Brendan Fraser layık görüldü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

En İyi Yardımcı Oyuncu Oscar'ınu alan Ke Huy Quan, teşekkür konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı. "Yolculuğum bir teknede başladı diyen aktör, "Mülteci kampında bir yıl geçirdim ve bir şekilde kendimi Hollywood'un en büyük sahnesinde buldum. Böyle hikayeler sadece filmlerde olur derler. Bunun benim başıma geldiğine inanamıyorum. Bu Amerikan rüyası" dedi.

Uzun kariyeri boyunca ilk kez Oscar'a aday gösterilen ve ödülü kazanan Curtis, teşekkür konuşmasında gözyaşlarını tutamadı.

Balina filmi kariyerinde yeniden doğan Brendan Fraser da Oscar töreninde de teşekkür konuşması yaparken gözyaşlarını tutamadı. Filmin yönetmeni Darren Aronofsky'e kendisine can simidi atıp gemiye çektiği için teşekkür etti."

İŞTE 95. OSCAR ÖDÜLLERİ’NİN KAZANANLARI

EN İYİ FİLM

All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water
The Banshees of Inisherin
Elvis
Everything Everywhere All at Once - KAZANAN
The Fabelmans
Tár
Top Gun: Maverick
Triangle of Sadness
Women Talking

EN İYİ YÖNETMEN

Todd Field (Tár)
Dan Kwan and Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once) - KAZANAN
Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)
Ruben Ostlund (Triangle of Sadness)
Steven Spielberg (The Fabelmans)

EN İYİ KADIN OYUNCU OSCARI MICHELLE YEOH'A GİTTİ

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cate Blanchett (Tár)
Ana de Armas (Blonde)
Andrea Riseborough (To Leslie)
Michelle Williams (The Fabelmans)
Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) - KAZANAN

FİLM İÇİN 270 KİLOYA ÇIKAN BRENDAN FRASER ÖDÜLLE DÖNDÜ

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Austin Butler (Elvis)
Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)
Brendan Fraser (The Whale) - KAZANAN
Paul Mescal (Aftersun)
Bill Nighy (Living)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)
Hong Chau (The Whale)
Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)
Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once) - KAZANAN
Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)
Brian Tyree Henry (Causeway)
Judd Hirsch (The Fabelmans)
Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)
Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) - KAZANAN

OSCARIN SÜRPRİZİ: WOMEN TALKING

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

All Quiet on the Western Front
Glass Onion: A Knives Out Mystery
Living
Top Gun: Maverick
Women Talking - KAZANAN

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

The Banshees of Inisherin
Everything Everywhere All at Once - KAZANAN
The Fabelmans
Tár
Triangle of Sadness

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

All Quiet on the Western Front - KAZANAN
Argentina, 1985
Close
EO
The Quiet Girl

EN İYİ YAPIM TASARIMI

All Quiet on the Western Front - KAZANAN
Avatar: The Way of Water
Babylon
Elvis
The Fabelmans

EN İYİ KURGU

The Banshees of Inisherin
Elvis
Everything Everywhere All at Once - KAZANAN
Tár
Top Gun: Maverick

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

All Quiet on the Western Front - KAZANAN
Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths
Elvis
Empire of Light
Tár

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

All Quiet on the Western Front - KAZANAN
Babylon
The Banshees of Inisherin
Everything Everywhere All at Once
The Fabelmans

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

All Quiet on the Western Front
The Batman
Black Panther: Wakanda Forever
Elvis
The Whale - KAZANAN

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Babylon
Black Panther: Wakanda Forever - KAZANAN
Elvis
Everything Everywhere All at Once
Mrs. Harris Goes to Paris

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Guillermo del Toro’s Pinocchio - KAZANAN
Marcel the Shell With Shoes On
Puss in Boots: The Last Wish
The Sea Beast
Turning Red

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse - KAZANAN
The Flying Sailor
Ice Merchants
My Year of Dicks
An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

EN İYİ SES MİKSAJI

All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water
The Batman
Elvis
Top Gun: Maverick - KAZANAN

EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI

Applause, Tell It like a Woman
Hold My Hand, Top Gun: Maverick
Lift Me Up, Black Panther: Wakanda Forever
Naatu Naatu, RRR - KAZANAN
This Is a Life, Everything Everywhere All at Once

EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON)

An Irish Goodbye - KAZANAN
Ivalu
Le Pupille
Night Ride
The Red Suitcase

EN İYİ BELGESEL

All That Breathes
All the Beauty and the Bloodshed
Fire of Love
A House Made of Splinters
Navalny - KAZANAN

EN İYİ KISA BELGESEL

The Elephant Whisperers - KAZANAN
Haulout
How Do You Measure a Year?
The Martha Mitchell Effect
Stranger at the Gate

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water - KAZANAN
The Batman
Black Panther: Wakanda Forever
Top Gun: Maverick

GEÇEN YIL NELER YAŞANDI?

2022 Oscar Ödülleri Töreni'nde aktör Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'in sağlığıyla ilgili espri yaptığı gerekçesiyle komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı. Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde espriler yapması üzerine Smith, oldukça sinirlenerek Chris Rock'a tokat atmıştı. Smith'e tepkiler hızla büyümeye başlamıştı, sonunda da Will Smith, Akademi tarafından cezalandırılmıştı.

Smith daha sonra yaptığı açıklamada "Her şey bulanık. Chris'e ulaştım ve geri gelen mesaj, konuşmaya hazır olmadığı ve hazır olduğunda bana ulaşacağı yönündeydi. Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi ve ne zaman konuşmaya hazır olursan buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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