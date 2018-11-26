95 yaşındaki Hans Werner H., 2. Dünya Savaşı sırasında Manthausen toplama kampında görev yaptığı için 36 bin kişinin öldürülmesine suç ortaklığı yapmakla suçlandı.

Alman hukuku gereği soyadı gizli tutulan Hans Werner H, Avustralyada'ki en büyük toplama kampında gardiyan olarak görev almış olduğu belirtildi.

Reuters'da yer alan habere göre savcı Hans Werner'in görev yaptığı sürede 36 bin 223 kişinin öldürüldüğünü ve Hans Werner'in bunlardan haberi olmakla birlikte destek çıktığı iddia edildi.

Savcının açıklamasına göre gardiyanlar, zehirli gaz, ölümcül enjeksiyonlar, silahlı saldırı ve diğer araçlarla öldürülmesine yardımcı olurken birçok mahkum açlık yüzünden veya donarak hayatını kaybetti.

Öte yandan savcılık, direkt olarak kimseyi öldürmüş olmasa bile Nazi sistemi içinde yer almış herkesin yargılanabildiğini belirtti.

95 yaşındaki Alman Hans Werner H. ise çıktığı duruşmada hiçbir zaman Nazi olmadığını ve toplama kamplarında yapılanlara kayıtsız kalmadığını ifade etti.

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