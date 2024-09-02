A Milli Takım 3 eksikle hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında 6 Eylül Cuma günü TSİ 21.45’te Cardiff’te Galler ile karşı karşıya gelecek. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezi’nde Teknik Direktör Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktik çalışması yapıldı. Ay-yıldızlılarda izinli olan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra, sol kasığında zorlanma tespit edilen Semih Kılıçsoy, kalçasındaki sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu idmana katılmadı.

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