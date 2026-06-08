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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım A Milli Takım'a Arizona'da coşkulu karşılama

        A Milli Takım'a Arizona'da coşkulu karşılama

        A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda ana kamp döneminin geçireceği Arizona eyaletinin Mesa kasabasına ulaştı. Ay-yıldızlı kafileyi Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        Milli Takım'a Arizona'da coşkulu karşılama

        2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine geldi.

        Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekibi taşıyan özel uçak, ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix Uluslararası Havalimanı'na indi.

        Milliler, otobüsle Arizona'ya bağlı Mesa kasabasındaki konaklayacakları otele geçti. Kafileyi, otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı.

        A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

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