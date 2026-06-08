A Milli Takım'a Arizona'da coşkulu karşılama
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda ana kamp döneminin geçireceği Arizona eyaletinin Mesa kasabasına ulaştı. Ay-yıldızlı kafileyi Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı.
Giriş: 08 Haziran 2026 - 09:40 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine geldi.
Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekibi taşıyan özel uçak, ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix Uluslararası Havalimanı'na indi.
Milliler, otobüsle Arizona'ya bağlı Mesa kasabasındaki konaklayacakları otele geçti. Kafileyi, otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
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