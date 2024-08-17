A101 aktüel kataloğu 22 Ağustos 2024: A101'e bu hafta motorlu bisiklet ve katlanır yataklı koltuk geliyor!

A101 22 Ağustos aktüel kataloğu yayınlandı. Kataloğa göre zincir markette bu hafta motorlu bisiklet ve katlanır yataklı koltuk başta olmak üzere; bu ultra HD televizyon, katlanır yataklı koltuk, cep telefonu, buharlı temizleyici, vidalama seti, darbeli matkap gibi birçok ürün satışa çıkıyor. Yeni fırsat kampanyalarını merak eden alışveriş severler için 22 Ağustos A101 aktüel kataloğu haberimizde…