A101 kataloğu yeni haftada da merak ediliyor. Bu perşembe A101'de birçok farklı kategoride yeni ürün satışa çıkmaya hazırlanıyor. Alışveriş takipçilerinin araştırdığı 15 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 15 Mayıs Perşembe bu hafta A101 kataloğunda neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte A101'de haftanın "Aldın Aldın" fırsatları...