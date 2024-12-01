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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu: Yılbaşı ağacı ve elektrikli moped indirime giriyor! 5 Aralık A101’de bu hafta neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğu: Yılbaşı ağacı ve elektrikli moped indirime giriyor! 5 Aralık A101'de bu hafta neler var?

        Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 5 Aralık aktüel ürünlerde yılbaşına özel ürünler, mutfak araç gereçleri, elektrikli moped, televizyon ve çok daha fazlası indirimde olacak. A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 indirimleri haberimizde yer alıyor. İşte 5 Aralık 2024 Perşembe a101 aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 13:16 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:16
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        1

        A101 5 Aralık 2024 kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. A101'de 5 Aralık'tan itibaren raflara dizilecek olan ürünler ve fiyatları şöyle:

        2

        Yılbaşı Ağacı 150 cm 699 TL

        Yılbaşı Ağacı 90 cm 179 TL

        Süsleme Işığı 3m 139 TL

        Karışık Yılbaşı Süsü 12’li 39 TL

        3

        Yılbaşı Şapkası 89 TL

        Yılbaşı Katyon Set 15 TL

        Kar Spreyi 150 ml 49 TL

        Tombala 25 TL

        4

        Lav Round Saklama Kabı 79 TL

        5

        Kapaklı Şişe 75 TL

        Saklama Kabı 29 TL

        Round Desenli Saklama Kabı 39 TL

        Kulplu Bardak 29 TL

        Çerezlik 29 TL

        Desenli Meşrubat Bardağı 49 TL

        Kavanoz 55 TL

        6
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