        Haberler Bilgi Alışveriş A101, BİM, ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüelleri yayınlandı! Bu hafta marketlerde neler var, hangi ürünler indirime girdi?

        A101, BİM, ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüelleri yayınlandı! Bu hafta marketlerde neler var?

        BİM, ŞOK ve A101, 5-11 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüellerini yayınladı. Aktüellerde elektronik ürünlerden ev gereçlerine, mutfak araçlarından giyim ve tekstil ürünlerine kadar pek çok farklı kategoriye ait ürünler market raflarında alıcılarını bekliyor. İşte, 5-11 Kasım 2025 güncel aktüeller

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 15:06 Güncelleme: 05.11.2025 - 07:24
        BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli

        BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli

        BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli

        BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli

        BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli

        BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli

        BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

