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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler A101, ŞOK ve BİM'de bu hafta neler var? 8-17 Mayıs A101, ŞOK ve BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler - Merak Edilenler Haberleri

        A101, ŞOK ve BİM'de bu hafta neler var? 8-17 Mayıs güncel aktüel kataloglar

        Her hafta BİM, ŞOK ve A101 çeşitli ürünleri satışa çıkarıyor. Haftalık olarak yayınlanan aktüel katalogların her birinde farklı kategorideki ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta üç markette; kamp malzemeleri, beyaz eşya ve küçük ev aletler gibi birçok ürün yer aldı. İşte, 8-17 Mayıs A101, ŞOK ve BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:00
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        BİM, ŞOK ve A101 her hafta farklı ürün kategorilerinin yer aldığı aktüel katalogları yayınlıyor. Bu hafta üç zincir markette beyaz eşya, kamp malzemeleri, teknolojik aletler, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri, ev ve giyim tekstili gibi birçok kalemde ürün satışa çıktı. Peki, ŞOK, BİM ve A101'de bu hafta neler var? İşte, detaylar...

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        BİM'DE BU HAFTA KAMP MALZEMELERİ VAR

        BİM 17 Mayıs 2024 Cuma aktüel kataloğu kapsamında çeşitli kamp malzemesi, beyaz eşya ve mutfak gereçleri satışta.

        Northpacific Aile Tipi Çadır - 4.999 TL

        Northpacific Verandalı Çadır - 3.999 TL

        Northpacific Hızlı Kurulan Duş-Giyinme Tuvalet Çadırı - 799 TL

        Northpacific Uyku Tulumu - 599 TL

        Northpacific Şişme Kamp Yastığı - 199 TL

        Northpacific Fonksiyonel Kamp Sandalyesi - 1.799 TL

        BİM AKTÜEL 14-17 MAYIS KATALOĞUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        Proware Solar Panelli Güç Kaynağı - 1.599 TL

        Kamp Işığı - 139 TL

        Paslanmaz Çelik 3'lü Kamp Yemek Seti - 999 TL

        El Feneri - 189 TL

        Northpacific Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati - 449 TL

        Northpacific Katlanabilir Matara - 199 TL

        BİM AKTÜEL 14-17 MAYIS KATALOĞUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        A101'DE BU HAFTA KÜÇÜK EV ALETLERİ VE BEYAZ EŞYA SATIŞTA

        16 Mayıs A101 aktüel kataloğunda televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, motorlu bisiklet, mobilya, kamp malzemeleri gibi birçok ürün yer alıyor.

        Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 15.490 TL

        A101 16 MAYIS AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL

        Kiwi Gazlı Barbekü 3.999 TL

        Kiwi Standlı Vantilatör 699 TL

        Kiwi Elektrikli Cam Cezve 400 ml 399 TL

        Kiwi Çubuk El Blender 329 TL

        Kiwi Şarjlı Damacana Su Pompası 109 TL

        Kiwi Şarjlı Ağız Duşu 649 TL

        Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 279 TL

        Arzum Perry Saç Kurutma Makinesi 599 TL

        Sinbo Dijital Baskül 169 TL

        Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 549 TL

        A101 16 MAYIS AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ŞOK'TA BU HAFTA YATAK VE BAVUL SETLERİ RAFLARDA

        ŞOK 8-14 Mayıs tarihleri arasında iki farklı aktüel yayınladı. Küçük ev aletleri, beyaz eşya, yatak, koltuk, hazır giyim ürünleri, ev tekstili ve mutfak gereçleri gibi birçok ürün raflardaki yerini aldı.

        Valiz çeşitleri 4.599 TL ile 13.799 TL arasında değişiyor.

        ŞOK AKTÜEL 14 MAYIS KATALOĞUNUN TAMAM İÇİN TIKLAYINIZ

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        Palace lüks torba yaylı çift kişilik yatak 4.999 TL

        Valeria katlanabilir yatak olabilen koltuk 1.999 TL

        Kapitoneli dekoratif yuvarlak minder 849 TL

        ŞOK AKTÜEL 14 MAYIS KATALOĞUNUN TAMAM İÇİN TIKLAYINIZ

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