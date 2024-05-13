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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101 aktüel kataloğu 16 Mayıs Perşembe: Bu hafta A101'de neler var? A101 online kataloğu ile indirimli ürünler - Alışveriş Haberleri

        16 Mayıs A101 aktüel kataloğu: A101'e bu hafta beyaz eşya ve küçük ev aletleri geliyor!

        A101 yeni aktüelini yayınladı. 16 Mayıs Perşembe itibarıyla tüm şubelerde yer almak üzere çeşitli ürünler satışa çıkıyor. Bu haftanın öne çıkanlarında; küçük ev aletleri, beyaz eşya, mobilya ve mutfak gereçleri var. İşte, 16 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 10:23 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:23
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        1

        A101 16 Mayıs aktüel kataloğu... A101 haftalık aktüelini yayınladı. 16 Mayıs'tan itibaren şubelere birçok ürün geliyor. Perşembe günü; elektrikli motorlu bisiklet, televizyon, beyaz eşya, gazlı barbekü ve mobilya gibi farklı birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte, 16 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

        A101 16 MAYIS PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

        JVC 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL

        Hi-Level 50' UHD Tizen Tv 10.999 TL

        JVC 40' Full HD Android Led Tv 8.999 TL

        Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.199 TL

        Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 TL

        2

        Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 15.490 TL

        3

        Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL

        Kiwi Gazlı Barbekü 3.999 TL

        Kiwi Standlı Vantilatör 699 TL

        Kiwi Elektrikli Cam Cezve 400 ml 399 TL

        Kiwi Çubuk El Blender 329 TL

        Kiwi Şarjlı Damacana Su Pompası 109 TL

        Kiwi Şarjlı Ağız Duşu 649 TL

        Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 279 TL

        Arzum Perry Saç Kurutma Makinesi 599 TL

        Sinbo Dijital Baskül 169 TL

        Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 549 TL

        4

        A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

        20 Jant Bisiklet 2.499 TL

        Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı 5.599 TL

        Ayarlanabilir Barfiks Çubuğu 249 TL

        26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.799 TL

        Ahşap Kaykay 299 TL

        Pinpon Topu 6'lı 39,90 TL

        Oyuncak 12V Kumandalı Akülü Araba 5.999 TL

        5

        SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL

        SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL

        SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.299 TL

        6

        Sona TV Ünitesi 1.999 TL

        Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop 5.299 TL

        Petek Dekoratif Kitaplık 1.499 TL

        Selen Çok Amaçlı Mutfak Banyo Dolabı 1.799 TL

        7

        Hascevher Kumsal Tencere 6 Parça 749 TL

        Emaye Kek & Turta Kalıbı Çeşitleri 99,90 TL

        Paşabahçe Tuzluk Seti 2'li 34,90 TL

        Tantoni Çift Katmanlı Çelik Su Şişesi 279 TL

        Borosilikat Cam Pipet 6+1 24,90 TL

        Kütahya Porselen Suffle Kabı 29,90 TL

        Beslenme Kutusu 69,90 TL

        Karma Plastik Ürünler 19,90 TL

        Kapaklı Hamur Leğeni 59,90 TL

        8

        Orcamp Termos 1 Litre 679 TL

        Emaye Pratik Set 2'li 399 TL

        Emaye Kamp Kettle 2 Litre 429 TL

        Çantalı Portatif Ocak 599 TL

        Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti 230 gr 279 TL

        Turbo Kamp Ocağı 169 TL

        Solar Kamp Duşu 199 TL

        Çakmaklı Kartuş Pürmüz 227 gr 269 TL

        9

        A101 AKTÜEL MAYIS 2024

        Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 6m2 999 TL

        Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 4m2 699 TL

        Dantelli Sabahlık 199 TL

        Dantelli Saten Takım 199 TL

        Kadın Kaprili Pijama Takımı 199 TL

        10

        Pompalı Termos 299 TL

        Piknik Sepeti 179 TL

        Kare Kase 9,90 TL

        11

        Sinbo Airfryer 4.399 TL

        KVC4090 robot süpürge 4.399 TL

        HiKING A43 cep telefonu 4.399 TL

        12

        Selpak el ve yüz havlu çeşitleri 49.90 TL

        Hünnap keçi sütü bebe bisküvisi 69.90 TL

        Peros yumuşatıcı çeşitleri 99 TL

        13

        Taç ultra granit tava 229 TL

        Kapaklı balık ve gözleme tavası 199 TL

        Ultra granit basık tencere 329 TL

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        BİM 14 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu
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