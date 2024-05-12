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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 14 Mayıs 2024 kataloğu: Bu hafta salı BİM katalog indirimli ürünler fiyatları listesi - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu salı günü raflarda! 14 Mayıs 2024 BİM indirimli ürünleri

        BİM 14 Mayıs 2024 aktüel kataloğu paylaşıldı. Farklı kategorilerde pek çok sınırlı sayıdaki ürün salı günü satışa çıkacak. 14 Mayıs 2024 BİM kataloğunda bu hafta; pilavlık pirinç 119 TL, soslu piliç kanat 95 TL, tıraş bıçağı 215 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 14 Mayıs 2024 Salı BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:40
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        Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 14 Mayıs 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 14 MAYIS 2024 KATALOĞU

        Efsane İthal Pilavlık Pirinç - 119 TL

        Söke Tam Buğday Unu - 22,50 TL

        Saban Bulgur Pilavlık - 119,50 TL

        Verde Pirina Yağı Hafif Lezzetler - 149 TL

        Tamek Garnitür - 27,50 TL

        Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir - 74,50 TL

        Tukaş Domates Salçası - 89,50 TL

        Torku Sucuk Dana Kangal - 175 TL

        Erpiliç Soslu Piliç Kanat - 95 TL

        Oba Makarna - 9,75 TL

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        Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı - 139,50 TL

        Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı - 89,50 TL

        Papia Biocare Kağıt Havlu - 79 TL

        Kotex Natural Günlük Ped İnce - 29,50 TL

        Gilette Venüs Breeze Tıraş Bıçağı - 215 TL

        Mangalet Mangal Kömürü - 99 TL

        Voit Deodorant - 75 TL

        Selin Parfümlü Kolonya - 49,50 TL

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        BİM AKTÜEL 15 MAYIS 2024 KATALOĞU

        Keysmart Nofrost Buzdolabı - 18.499 TL

        Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 9.999 TL

        Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi - 8.999 TL

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