ŞOK aktüel kataloğu alışveriş sevenlerin gündeminde. ŞOK'un, farklı ürünlere yer verdiği iki kataloğu bulunuyor; 8-14 Mayıs ile 11-14 Mayıs arasında geçerli iki aktüelde küçük ev aletleri, beyaz eşya, bavul setleri, yatak, koltuk ve mutfak eşyaları satışa sunuluyor. İşte, ŞOK 8-14 Mayıs aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

ŞOK 8-14 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

Royaltea çay makinesi 1.099 TL

Arzum Türk kahvesi makinesi 1.199 TL

Bonjour filtre kahve makinesi 1.599 TL