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        Haberler Ekonomi Alışveriş ŞOK aktüel kataloğu 8-14 Mayıs: ŞOK online aktüel kataloğunda bu hafta beyaz eşya, koltuk, yatak, teknolojik ev aletleri var! - Alışveriş Haberleri

        Evini yenileyeceklerin dikkatine: ŞOK 8-14 Mayıs haftasında beyaz eşya ve koltuk satışta!

        ŞOK 8-14 Mayıs tarihleri arasında iki farklı aktüel yayınladı. Küçük ev aletleri, beyaz eşya, yatak, koltuk, hazır giyim ürünleri, ev tekstili ve mutfak gereçleri gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, 8-14 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:54
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        1

        ŞOK aktüel kataloğu alışveriş sevenlerin gündeminde. ŞOK'un, farklı ürünlere yer verdiği iki kataloğu bulunuyor; 8-14 Mayıs ile 11-14 Mayıs arasında geçerli iki aktüelde küçük ev aletleri, beyaz eşya, bavul setleri, yatak, koltuk ve mutfak eşyaları satışa sunuluyor. İşte, ŞOK 8-14 Mayıs aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        ŞOK 8-14 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

        Royaltea çay makinesi 1.099 TL

        Arzum Türk kahvesi makinesi 1.199 TL

        Bonjour filtre kahve makinesi 1.599 TL

        2

        Dantelli Babet Çorabı 29.95 TL

        Straplez Sütyen Ribanalı 199 TL

        Kadın Pijama Takımı 229 TL

        Kız Çocuk Pijama Takımı 199 TL

        Kadın Ribanalı Tek Alt 89.95 TL

        Kadın Atlet Ribanalı 99.95 TL

        3

        ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

        Nivea erkek kadın fresh 78 TL

        Garnier makyaj temizleme suyu 74 TL

        Palette saç boyası 79 TL

        4

        Rinso 10 kilo deterjan 239 TL

        Beyaz kağıt havlu 59 TL

        Elidor şampuan 69 TL

        5

        MİS puding 9 TL

        Dana kokteyl sosis 99 TL

        İçim yoğurt 36 TL

        MİS tulum peyniri 79 TL

        6

        ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 11-14 MAYIS

        NOPEH 10 kilo kurutma makinesi 15.999 TL

        Braun blender 3.199 TL

        Baymak klima 23.999 TL

        7

        Kablosuz kompresör 799 TL

        Direksiyon kılıfı 249 TL

        PP büyük boy valiz 75x51x31 santim 899 TL

        8

        Palace lüks torba yaylı çift kişilik yatak 4.999 TL

        Valeria katlanabilir yatak olabilen koltuk 1.999 TL

        Kapitoneli dekoratif yuvarlak minder 849 TL

        9

        Valiz çeşitleri 4.599 TL ile 13.799 TL arasında değişiyor.

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