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HaberlerDünyaAsya-Pasifik
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AB: ''Çin, Güney Çin Denizi’nde barışı tehlikeye atıyor.’’

Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlık üzerine Avrupa Birliği'nden açıklama geldi, AB'nin açıklamasına tepki gösteren Çin açıklamayı ''organize tutum'' olarak adlandırdı.

AB: ''Çin, Güney Çin Denizi’nde barışı tehlikeye atıyor.’’
Reuters

Avrupa Birliği, Çin’i Güney Denizi’ndeki barışı tehdit etmekle suçladı. Çin’in 2016 yılında tanımayı reddettiği davaya referans yapan yetkili, Güney Çin Denizi'ndeki gerilimin Whitsun Resifi çevresindeki Çin gemilerinin varlığıyla ilişkili olduğunu söyledi.

Filipinler ve Çin arasındaki gerginlik 2016 yılında Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından sonuçlanan davaya dayanıyor. Karara göre Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik talepleri yasal bir zemine dayanmıyor ancak Çin bu kararı tanımadığını bildirmişti.

"Bölgesel istikrara ve uluslararası kurallara dayalı düzene zarar verebilecek tek taraflı eylemlere" karşı duracaklarını bildiren AB yetkilisi, Çin’in faaliyetlerini Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesine aykırı olduğunu bildirdi.

Çin’den gelen açıklamada, resifin Çin'in Spratly Adaları'nın bir parçası olduğu ve Çin balıkçı teknelerinin burada faaliyet göstermesinin ve rüzgardan muhafazasının "makul ve yasal" olduğunu belirtildi.

Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlık üzerine AB'nin açıklamasına cevap veren Çin, konunun araçsallaştığını ve Çin'i kontrol altına almak için Avrupa ve diğer ülkelerin Çin’e karşı organize bir tutumu olarak nitelendirdi.

Jeostratejik öneme sahip olan bölgede liderlerin söylemleriyle şekillenen Asya-Pasifik ve Hint-Pasifik temelli mücadeleler bulunuyor.

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