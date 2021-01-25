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AB'de yenilenebilir enerji devrimi: İlk kez birinci sıraya yükseldi

AB'nin elektrik üretiminde, yenilenebilir kaynakların oranı geçen yıl ilk defa fosil yakıtları geride bırakarak birinci sıraya yükseldi.

AB'de yenilenebilir enerji devrimi: İlk kez birinci sıraya yükseldi
AA

Merkezi Londra'da bulunan, iklim ve enerji odaklı bağımsız düşünce kuruluşu Ember, "Avrupa Enerji Sektörü 2020" başlıklı raporunu yayımladı.

Rapora göre, Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik üretiminde 2019'da yüzde 34 olan yenilenebilir kaynakların oranı, geçen yıl yüzde 38'e çıktı.

Bu dönemde, elektrik üretiminde fosil yakıtlar, yenilenebilir kaynakları takip etti. Fosil yakıtların 2019'daki yüzde 40'lık oranı geçen yıl yüzde 37'ye geriledi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ AB'NİN ANA ELEKTRİK ÜRETİM KAYNAĞI HALİNE GELDİ

Böylece AB üyesi 27 ülkede yenilenebilir enerji, 2020'de ilk defa fosil yakıtları geride bırakarak AB'nin ana elektrik üretim kaynağı haline geldi.

Toplam elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklardan rüzgar enerji santrallerinin payı yüzde 14, hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 13, biyoenerjinin payı yüzde 6 ve güneş enerji santrallerinin payı da yüzde 5 oldu.

Fosil yakıtlar arasında yer alan doğal gaz çevrim santrallerinin payı yüzde 20, kömür santrallerinin payı yüzde 13 ve diğer fosil yakıtların payı da yüzde 4 olarak gerçekleşti.

AB ülkelerinde nükleer enerjiden elektrik üretiminin oranı ise yüzde 25 seviyesini buldu.

Söz konusu dönemde AB'nin toplam elektrik üretimi 2 bin 760 teravatsaat oldu. Bunun 1055 teravatsaati yenilenebilir kaynaklardan,1020 teravatsaati fosil yakıtlardan ve 685 teravatsaati de nükleer enerjiden sağlandı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle AB ülkelerinin 2019'da toplam 2 bin 882 teravatsaat olan elektrik üretimleri geçen yıl geriledi.

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