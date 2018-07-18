AB Komisyonu'ndan Google'a 5 milyar dolar ceza

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Google'a Android işletim sisteminin piyasada haksız hakimiyet kurması nedeniyle 5 milyar dolar ceza vereceği bildirildi.
BBC'nin aldığı bilgilere göre 5 milyar dolarlık ceza, Brüksel'de düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.
Avrupa komisyonu'nun cezası, Google'ın mobil cihazlardaki stratejisiyle, haksız bir şekilde aramalardaki hakimiyetini güçlendirdiği iddiaları konusunda üç yıl süren bir araştırmadan sonra verildi.
Para cezası, piyasa düzeneyicisi bir kurumun tek bir firmaya verdiği en büyük miktar.
Ancak Google, ceza kararını temyize götürebilir.
AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, daha önce Google'ın bir alışveriş kıyaslama hizmetine 2,8 milyar dolar ceze kesilmesine karar vermişti. Ancak şirket, kararı temyiz etmişti.
Vestager ve ekibi, Google'ın reklam verme sistemi Adsense konusunda da üçüncü bir soruşturma yürütüyor.
Avrupa Komisyonu, o dönem üyeleri arasında Microsoft, Nokia ve Oracle'ın da bulunduğu Fairsearch (Adil arama) adlı bir ticari grubun şikayeti üzerine Anroid işletim sistemi konusundaki soruşturmasına başlamıştı.
Araştırma şirketi Statcounter'a göre o dönem, Android Avrupa cep telefonu pazarında yüzde 64'lük bir paya sahipti. Sistemin pazar payı daha sonra yüzde 74'e yükseldi.
Komisyon daha sonra Google'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğini savunan üç farklı iddiada bulunmuştu;;
The commission subsequently made three specific allegations of anti-competitive behaviour, saying Google was:
Google ise, cihaz üreticilerine herhangi bir uygulamayı önceden yüklemelerini şart koştuğu suçlamasını reddetti.
Şirket, Google arama motoru ve Playstore'u birlikte sunmalarının, hizmetlerini bedava sunmalarını mümkün kıldığını iddia eti.
Google ayrıca, Apple ve rakip iOS işletim sisteminin kullanıcılara her durumda bir alternatif sunduğunu savundu.
Google, rekabet düzenleme kurulunun benzer şikayetleri soruşturduğu Rusya'da bu konuda bazı ödünler vermişti.
Rusya'daki Android kullanıcılarına, Chrome internet tarayıcısını ilk açtıklarında Google, Yandex ve Mail.ru arama motorları arasında bir seçim yapma fırsatı sunuluyor.
Statcounter'a göre bu değişikliğin yapılmasının ardından Yandex mobil arama motoru pazarındaki payını yüzde 34'ten yüzde 46'ya çıkarttı.
Ancak bir hukuk uzmanı AB'yle olan anlaşmazlığın çözümünün çok daha uzun sürebileceğini syöledi.
Avukat Suzanne Rabb BBC'ye yaptığı açıklamada "Google geçmişte yasal haklarını korumak için harekete geçmeye hazır olduğunu gösterdi. Konuyu AB mahkemelerine taşıyabilir ve karar alınması yıllar sürebilir" dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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