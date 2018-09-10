Öne Çıkanlar
ABD Açık
Tenis
Haberler > Tenis

ABD Açık'ta şampiyon Novak Djokovic

ABD Açık'ta üçüncü kez zafere ulaşan Novak Djokovic, kariyerinin 14'üncü grand slam turnuvasını kazandı. Djokovic, zaferinin ardından yaptığı konuşmada, Sampras'ın idolü olduğunu belirterek, ailesi ve yakınlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti

10 Eylül 2018 Pazartesi, 04:07:22 | Güncelleme: AA

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek erkekler finalinde Novak Djokovic şampiyon oldu. New York'ta düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya klasmanında 6'ncı sırada bulunan Sırp Novak Djokovic, 3'üncü sıradaki Arjantinli Juan Martin del Potro ile karşı karşıya geldi.

Toplam 3 saat 16 dakika süren maçta 29 yaşındaki Del Potro'yu 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenen 31 yaşındaki Djokovic, üçüncü kez ABD Açık'ta zafere ulaştı.

AA'nın haberine göre, kariyerinin 14'üncü grand slam turnuvasını kazanan Djokovic, 1988-2003 yılları arasında mücadele eden Amerikalı tenisçi Pete Sampras'ı da bu alanda yakaladı.

Djokovic, zaferinin ardından yaptığı konuşmada, Sampras'ın idolü olduğunu belirterek, ailesi ve yakınlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Del Potro'nun uzun yıllar süren sakatlıklarına işaret eden Djokovic, "Bu sene dirseğimden ameliyat olduğumda, Juan Martin'in 2-3 yıl boyunca olduğu ameliyatlarla neler yaşadığını anladım. Zor zamanlardı ama bu tür güç durumlardan öğreniyorsunuz. O, bir gün en iyi oyunculardan biri olacağına dair kendine inanmaya devam ediyor ve ben de onun gelecek sene bu turnuvayı kazanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Djokovic, şampiyonluğunun ardından 3,8 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu.

Final müsabakasını kaybeden del Potro ise kendisini destekleyen taraflara teşekkür ederek, "Şu an konuşmak pek kolay değil. Final maçını bu harika idole (Djokovic) karşı oynadığım için çok mutluyum. Benim son turnuvalarımdan biri olduğunu ve ona karşı kazanmak istediğimi biliyor. Kaybettiğim için tabii ki üzgünüm ancak Novak için mutluyum." dedi.

ABD Açık'ı 9 yıl önce kazandıktan sonra kendisinin sakatlıklarla mücadele ettiğini belirten del Potro, favori turnuvası olarak nitelendirdiği ABD Açık'ta finale ulaştığı için memnun olduğunu dile getirdi.

Erkeklerde İspanyol Rafael Nadal'ın toplam 17, İsviçreli Roger Federer'in ise toplam 20 grand slam zaferi bulunuyor. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.