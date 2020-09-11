AA

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 11. gününde tek kadınlar yarı final maçları oynandı.

Turnuvada 2018 yılının şampiyonu 4 numaralı seribaşı Osaka, yarı finalde 28 numaralı seribaşı Jennifer Brady ile karşı karşıya geldi. ABD'li rakibini 2 saat 8 dakika sonunda 7-6, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Osaka, ABD Açık'ta ikinci kez finale yükseldi.

Diğer yarı finalde dünya klasmanının 27. sırasında bulunan Victoria Azarenka, kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen 3 numaralı seribaşı Serena Williams ile korta çıktı. İki grand slam şampiyonluğuna sahip Azarenka, ABD'li raket Williams'ı 1 saat 56 dakika süren maçta 1-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Azarenka, 2012 ve 2013'ten sonra üçüncü kez finale çıktığı ABD Açık'ta Osaka'nın rakibi oldu.

12. GÜN PROGRAMI

ABD Açık'ın 12. gününde tek erkekler yarı final maçları yapılacak.

Kariyerinin 4. grand slam finalini hedefleyen 2 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile ABD Açık'ta geçen senenin finalisti 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev korta çıkacak.

Diğer mücadelede ise 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile 20 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta, kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkabilmek için mücadele edecek.