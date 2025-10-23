ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak tasarısını "aptalca" diye niteledi

İsrail'e yaptığı ziyareti sonlandırırken Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Vance, İsrail Meclisi'nde, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine ilişkin yasa tasarısının ön oylamada geçmesine değindi.

İsrail Meclisi'ndeki bu hamlenin "garip" ve "sembolik" olduğunu, pratikte karşılığının bulunmadığını, hatta "siyasi bir gösteri olduğu" yönünde bilgi aldığını dile getiren Vance, "Eğer bir siyasi şovsa, çok aptalca bir hamleydi. Ben bunu kişisel bir hakaret olarak da kabul ediyorum. Batı Şeria, İsrail tarafından ilhak edilmeyecek. Trump yönetiminin politikası, Batı Şeria, İsrail tarafından ilhak edilmeyecek. Bizim siyasetimiz bu yönde olmaya devam edecek. Eğer birileri sembolik oylama yapmak istiyorsa yapabilir ama bu durumdan memnun değiliz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD yönetiminden gelen tepkilerin ardından koalisyon hükümetine işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının bir sonraki duyuruya kadar ilerletilememesi talimatını verdiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberde, Netanyahu'nun koalisyon başkanı Ofir Katz'tan, İsrail Meclisi'ndeki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısına ilişkin yeni bir adım atılamamasını istediği belirtildi.

Öte yandan Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclisteki dünkü oylamanın "Muhalefetin, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'nın İsrail ziyareti sırasında nifak tohumları ekmek için yaptığı kasıtlı bir siyasi provokasyon" olarak nitelendirildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 4 milyondan fazla Filistinli, Tel Aviv'in "askeri yönetiminde" yaşıyor. Buna karşın İsrail'in uluslararası hukuka aykırı işgal ettiği topraklarda Filistinlilerden gasbettiği alanlara inşa ettiği 250'den fazla Yahudi yerleşiminde, 600 bin kadar İsrailli, bu ülkenin kanunlarına göre ikamet ediyor.

Filistinliler ise topraklarının ve tarım arazilerinin, fanatik Yahudiler tarafından gasbedildiği, İsrail ordusu ve askerler tarafından korunan fanatik grupların saldırılarının giderek arttığı ağır şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail'de özellikle fanatik grupların desteklediği aşırı sağ ve sağ partiler, uzunca süredir işgal altındaki Batı Şeria'yı uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak etmeyi savunuyor.