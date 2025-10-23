Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak tasarısını "aptalca" diye niteledi | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak tasarısını "aptalca" diye niteledi

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken mecliste ön oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını, Donald Trump yönetiminin politikasının, buna karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 15:26 Güncelleme: 23.10.2025 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den İsrail'in ilhak tasarısına ilişkin "aptalca" yorumu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail'e yaptığı ziyareti sonlandırırken Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Vance, İsrail Meclisi'nde, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine ilişkin yasa tasarısının ön oylamada geçmesine değindi.

        İsrail Meclisi'ndeki bu hamlenin "garip" ve "sembolik" olduğunu, pratikte karşılığının bulunmadığını, hatta "siyasi bir gösteri olduğu" yönünde bilgi aldığını dile getiren Vance, "Eğer bir siyasi şovsa, çok aptalca bir hamleydi. Ben bunu kişisel bir hakaret olarak da kabul ediyorum. Batı Şeria, İsrail tarafından ilhak edilmeyecek. Trump yönetiminin politikası, Batı Şeria, İsrail tarafından ilhak edilmeyecek. Bizim siyasetimiz bu yönde olmaya devam edecek. Eğer birileri sembolik oylama yapmak istiyorsa yapabilir ama bu durumdan memnun değiliz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN AÇIKLAMA

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD yönetiminden gelen tepkilerin ardından koalisyon hükümetine işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının bir sonraki duyuruya kadar ilerletilememesi talimatını verdiği bildirildi.

        Yerel basında yer alan haberde, Netanyahu'nun koalisyon başkanı Ofir Katz'tan, İsrail Meclisi'ndeki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısına ilişkin yeni bir adım atılamamasını istediği belirtildi.

        Netanyahu'nun Batı Şeria'nın ilhakını içeren yasa tasarısında yeni adım atılmaması talimatının ABD yönetiminden gelen eleştiriler sonrası attığına dikkati çekildi.

        Öte yandan Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclisteki dünkü oylamanın "Muhalefetin, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'nın İsrail ziyareti sırasında nifak tohumları ekmek için yaptığı kasıtlı bir siyasi provokasyon" olarak nitelendirildi.

        Muhalefetin suçlandığı oylamaya, Netanyahu'nun partisi Likud milletvekilleri ve koalisyon hükümetindeki partilerin destek vermediği ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca, Likud'un destek vermemesi halinde Mecliste bu yasa tasarısında ilerleme kaydedilemeyeceği savunuldu.

        TASARI KABUL EDİLMİŞTİ

        İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, çarşamba günü İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada, oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

        Oylamaya katılan vekillerden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

        Tasarının yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

        ABD Başkanı Trump da İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyeceğini söylemişti.

        İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 4 milyondan fazla Filistinli, Tel Aviv'in "askeri yönetiminde" yaşıyor. Buna karşın İsrail'in uluslararası hukuka aykırı işgal ettiği topraklarda Filistinlilerden gasbettiği alanlara inşa ettiği 250'den fazla Yahudi yerleşiminde, 600 bin kadar İsrailli, bu ülkenin kanunlarına göre ikamet ediyor.

        Filistinliler ise topraklarının ve tarım arazilerinin, fanatik Yahudiler tarafından gasbedildiği, İsrail ordusu ve askerler tarafından korunan fanatik grupların saldırılarının giderek arttığı ağır şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

        İsrail'de özellikle fanatik grupların desteklediği aşırı sağ ve sağ partiler, uzunca süredir işgal altındaki Batı Şeria'yı uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak etmeyi savunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!