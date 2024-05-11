ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf: Kuzey Kore lideri Kim için "Güney Kore Devlet Başkanı" dedi

ABD Başkanı Joe Biden bir gaf daha yaptı. Biden, Kaliforniya eyaletinde dün yaptığı konuşmada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan "Güney Kore Devlet Başkanı" diye bahsetti.

81 yaşındaki Biden, 2024 seçimlerindeki rakibi Donald Trump’tan bahsederken “Güney Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’a ve yazdığı aşk mektuplarını ve Putin’e olan hayranlığını hiç unutmayacağız” dedi.

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Daily Mail, 2022’de seçilen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un Biden’la birkaç defa görüştüğünü hatırlattı. Zira Yoon, Beyaz Saray’a birçok defa ziyarette bulundu.