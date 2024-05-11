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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf: Kuzey Kore lideri Kim için "Güney Kore Devlet Başkanı" dedi

        ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf: Kuzey Kore lideri Kim için "Güney Kore Devlet Başkanı" dedi

        ABD'nin şimdiye kadarki en yaşlı başkanı olan Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan bahsederken "Güney Kore Devlet Başkanı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 20:08 Güncelleme: 11.05.2024 - 20:08
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        Biden'dan yeni gaf
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        ABD Başkanı Joe Biden bir gaf daha yaptı. Biden, Kaliforniya eyaletinde dün yaptığı konuşmada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan "Güney Kore Devlet Başkanı" diye bahsetti.

        81 yaşındaki Biden, 2024 seçimlerindeki rakibi Donald Trump’tan bahsederken “Güney Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’a ve yazdığı aşk mektuplarını ve Putin’e olan hayranlığını hiç unutmayacağız” dedi.

        Biden'dan bir gaf daha
        Biden'dan bir gaf daha Haberi Görüntüle

        Daily Mail, 2022’de seçilen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un Biden’la birkaç defa görüştüğünü hatırlattı. Zira Yoon, Beyaz Saray’a birçok defa ziyarette bulundu.

        ABD’nin şimdiye kadarki en yaşlı başkanı unvanını taşıyan Biden dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle sık sık gündeme geliyor.

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        Biden, Mayıs 2022’de Yoon’un adını selefi Moon Jae-in’le karıştırmış ve ondan Moon diye bahsetmişti.

        ABD Başkanı, ocakta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırarak 28 yıl önce hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söylemişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden
        #kuzey kore
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