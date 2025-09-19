Trump ve Çin lideri Xi'den kritik görüşme
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Cinping telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Masada, TikTok'un ABD'de faaliyet göstermeye devam etmesi için varılan anlaşmanın ayrıntıları var.
Giriş: 19.09.2025 - 16:51 Güncelleme: 19.09.2025 - 16:52
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Cinping telefon görüşmesi gerçekleştiriyor.
İki liderin görüşmede, Çin'e ait sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de faaliyet göstermeye devam etmesi için varılan anlaşmanın ayrıntılarını ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerginliğini azaltma çabalarını ele alıyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ