Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi İzmir'de açılıyor. Zorlu mücadelede Göztepe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor. Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip
STAT: Gürsel Aksel Stadı
HAKEM: Mehmet Türkmen
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Göztepe: -
Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Necip, Demir Ege, Rafa, Cerny, El Bilal Toure, Abraham.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor. Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2. maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Göztepe maçında forma giyemiyor.
Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, siyah beyazlıların İzmir kafilesinde yer almadı.
BEŞİKTAŞ, SON 3 MAÇTA YENEMEDİ
Siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yi oynadığı son 3 maçta mağlup edemedi.
Beşiktaş ile İzmir temsilcisinin geçen sezonki randevularında siyah-beyazlılar, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
Süper Lig'de evinde 4-2 yenilen, deplasmanda da 1-1'lik beraberlik alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise sahasında İzmir ekibine 3-1 kaybetti.
59'UNCU RANDEVU
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile bu kulvarda 59. kez karşılaşıyor.
İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 17 müsabaka da berabere sona erdi. Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 95-56 üstünlüğü bulunuyor.