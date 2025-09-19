Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - Göztepe Haberleri

        Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi İzmir'de açılıyor. Zorlu mücadelede Göztepe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor. Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip

        Giriş: 19.09.2025 - 18:53 Güncelleme: 19.09.2025 - 18:53
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        STAT: Gürsel Aksel Stadı

        HAKEM: Mehmet Türkmen

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Göztepe: -

        Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Necip, Demir Ege, Rafa, Cerny, El Bilal Toure, Abraham.

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

        Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor. Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip.

        Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2. maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

        Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Göztepe maçında forma giyemiyor.

        Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, siyah beyazlıların İzmir kafilesinde yer almadı.

        BEŞİKTAŞ, SON 3 MAÇTA YENEMEDİ

        Siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yi oynadığı son 3 maçta mağlup edemedi.

        Beşiktaş ile İzmir temsilcisinin geçen sezonki randevularında siyah-beyazlılar, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

        Süper Lig'de evinde 4-2 yenilen, deplasmanda da 1-1'lik beraberlik alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise sahasında İzmir ekibine 3-1 kaybetti.

        59'UNCU RANDEVU

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile bu kulvarda 59. kez karşılaşıyor.

        İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 17 müsabaka da berabere sona erdi. Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 95-56 üstünlüğü bulunuyor.

