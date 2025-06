ABD Başkanı Trump Mamdani'yi sert eleştirdi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimlere girecek adayların yarışında resmi olmayan sonuçlara göre birinci sıraya yerleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Mamdani'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Mamdani'nin komünist olduğunu ifade eden Trump "Daha önce de radikal solcularımız vardı ama bu artık gülünç oluyor. O, berbat görünüyor. Sesi kulak tırmalayıcı, fazla zeki değil..." şeklinde konuştu.

Trump, bazı siyasilerin Mamdani'yi desteklediğini belirtirken "Evet, bu ülke tarihimizde önemli bir an" dedi.

ABD'nin New York kentindeki Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde birinci olan New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, seçilmesi halinde şehrin ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Dün yapılan ön seçimlerde birinci olan Mamdani'nin hayat hikayesi, politik kimliği ve Filistin yanlısı duruşu gündemden düşmüyor.

Uganda'nın başkenti Kampala'da Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1991'de doğan Mamdani, 7 yaşında ailesiyle New York'a taşındı ve 2018'de ABD vatandaşı oldu.

Seçilmesi halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak Mamdani, İspanyolca da konuşabiliyor.

The Guardian'ın haberine göre Mamdani'nin annesi, Nair, 2013'te X'teki paylaşımında, "onur konuğu olarak davet edildiği" İsrail'deki Hayfa Uluslararası Film Festivaline katılmayı reddettiğini, "ancak duvarlar yıkıldığında" İsrail'i ziyaret edeceğini belirtmişti.

Mamdani, 2024’te katıldığı bir televizyon programında, Netanyahu’nun New York’a gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin soruya, “Belediye Başkanı olsaydım, New York şehri Netanyahu’yu tutuklardı. Bu, uluslararası hukukla tutarlı değerlere sahip bir şehir. Artık davranışlarımızın da bu değerlere uygun olması gerekiyor." ifadeleriyle yanıt verdi.

Washington Post için çizdiği bir resmi paylaşan Duwaji'nin görselde İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ailesiyle enkaz altında kalan 25 yaşındaki Reem Ahmed'in deneyimlerini resmettiği görülüyor.

Diğer taraftan Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aksine, LGBT bireylere New York'ta "bakım, fırsat ve koruma sağlama" planı olduğunu ve kentin bu kişiler için "sığınak" olması gerektiğini belirtti.

New York Belediye Başkanlığı ön seçimleri

ABD'nin New York kentinde seçmenler, Demokrat Parti belediye başkan aday adayları arasından 4 Kasım'da yapılacak yarışa girecek ismi belirlemek için sandık başına gitti.

11 kişilik aday adayları arasında, eski New York Valisi Andrew Cuomo, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani ve New York Şehir Denetçisi Brad Lander öne çıkmıştı.

Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı için düzenlenen ön seçimlerinde Mamdani, en önemli rakibi Cuomo'yu da geçip, oyların yüzde 43,5'ini alarak birinci olmuştu.

Cumhuriyetçi Parti, belediye başkanlığı için tek aday çıkardığından ön seçimlere gitmedi. Önceki seçimde de Cumhuriyetçi Partiden aday olan, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa, 4 Kasım’da Cumhuriyetçi aday olarak New York Belediye Başkanlığı için yarışacak.