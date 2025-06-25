Robert Lewandowski, yine Türkiye'yi seçti Polonya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, yaz tatili için bu yıl da ailesiyle birlikte Antalya'nın Belek beldesini tercih etti. Tatilini aksatmadan antrenmanlarını sürdüren başarılı futbolcu, o anları sosyal medyada paylaştı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.06.2025 - 19:07 Güncelleme: 25.06.2025 - 19:58 facebook

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