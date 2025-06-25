Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!

Kocaeli'nde kan donduran olay, 2021 yılında meydana geldi. İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden kaçan 15 yaşındaki otizmli E.Z.İ. isimli kız çocuğu, Kocaeli'nde Mahmut C.'nin TIR'ına bindi.

CİNSEL İSTİSMAR TESPİT EDİLDİ

AA ve İHA'daki habere ve iddiaya göre E.Z.İ., TIR'ın içinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı. Olaydan 4 gün sonra ise Körfez ilçesine bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla TIR şoförü Mahmut C., Orhan D. ve Ümit K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Mahmut C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan muayenelerde E.Z.İ'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut C. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, tutuksuz sanık Orhan D. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık Ümit T. duruşmaya katılmadı.

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SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Söz verilen katılan vekilleri, sanıkların eylemlerinin sistematik şekilde olduğunu savunarak, üst sınırdan cezalandırılmalarını istedi. Tutuklu sanık Mahmut C. atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.