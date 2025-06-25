Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otizmli 15 yaşındaki kız çocuğu E.Z.İ.'ye 4 gün boyunca cinsel istismarda bulunan tutuklu sanık Mahmut C., 34 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 2 sanığın ise beraatine karar verildi
Kocaeli'nde kan donduran olay, 2021 yılında meydana geldi. İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden kaçan 15 yaşındaki otizmli E.Z.İ. isimli kız çocuğu, Kocaeli'nde Mahmut C.'nin TIR'ına bindi.
CİNSEL İSTİSMAR TESPİT EDİLDİ
AA ve İHA'daki habere ve iddiaya göre E.Z.İ., TIR'ın içinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı. Olaydan 4 gün sonra ise Körfez ilçesine bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla TIR şoförü Mahmut C., Orhan D. ve Ümit K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Mahmut C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan muayenelerde E.Z.İ'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut C. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, tutuksuz sanık Orhan D. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık Ümit T. duruşmaya katılmadı.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Söz verilen katılan vekilleri, sanıkların eylemlerinin sistematik şekilde olduğunu savunarak, üst sınırdan cezalandırılmalarını istedi. Tutuklu sanık Mahmut C. atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.
34 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS
Sanık Orhan D. de geçmiş savunmalarını tekrar ederek, beraat talebinde bulundu. Sanık avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mahmut C'nin, mağdur E.Z.İ'ye (15) karşı "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek" suçundan 3 yıl ve "fuhşa teşvik etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 34 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.
DİĞER İKİ SANIK BERAAT ETTİ
Tutuksuz sanıklar Orhan D. ve Ümit T'nin, eylemde suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmedildi.