Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Ömer Kilimci (24), kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Yaprak Türk'ün (20) evini basıp, tüfekle vurarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre Türk'ün annesi Şehka Türk (47) ile kardeşleri M. Emin (17) ve Gülseren Türk'ü (18) yaraladıktan sonra kaçan Kilimci, kullandığı otomobilde yaşamına son verdi.

Fotoğraf: İHA

TÜFEKLE EVİ BASTI

Olay, öğle saatlerinde Viranşehir'e bağlı Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Kilimci, iddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Yaprak Türk ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Kilimci, tüfekle Türk'ün evine gitti. Ömer Kilimci, dışarı çıkan Yaprak Türk ile annesi Şehka Türk ve kardeşleri Mehmet Emin ve Gülseren Türk'e ateş etti. Vücutlarına saçmalar isabet eden aile fertleri yere yığılırken, Kilimci otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaprak Türk, kurtarılamadı. Türk'ün annesi ve 2 kardeşinin tedavisi sürüyor.