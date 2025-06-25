İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 548 kg Uyuşturucu Madde ele geçirildiğini, 185 şüphelinin yakalandığını şüphelilerden de 172'sinin tutuklandığını açıkladı. 13 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un 24 ayrı ilçesi merkezli olmak üzere Kırklareli, Van, Hatay, Diyarbakır ve Isparta'da Sokak Satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; 325 kg Eroin, 172 kg Skunk, 51 kg Metamfetamin ele geçirildi.

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Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İl Emniyet Müdürlerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; “geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.”

Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz.