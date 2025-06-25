Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
Edirne'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil ağaca çarptı. 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, sürücüsün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı.
Fotoğraf: DHA
Kazada otomobilde bulunan 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
EDİRNE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Fotoğraf: DHA
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
Edirne Valisi Yunus Sezer, kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. Sezer, "Otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarpıyor. 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı" dedi.