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        Haberler Gündem Güncel Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!

        Edirne'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil ağaca çarptı. 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:49 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:58
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        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, sürücüsün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı.

        Fotoğraf: DHA

        Kazada otomobilde bulunan 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

        EDİRNE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Fotoğraf: DHA

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. Sezer, "Otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarpıyor. 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı" dedi.

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