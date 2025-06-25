Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'in sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILSAYDI NE OLURDU?

Elbette bizim planlamalarımız normal zamanlar için değil sadece. Kriz anlarda, olağanüstü durumlarda da planlamaları yapma gayreti içerisindeyiz. Kalkınma Yolu Projesi'nin işlevinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmış olsaydı gerçekten bütün dünya etkilenmiş olacaktı. Alternatifli kaynakların, Rusya, Azerbaycan'dan, Irak'tan, İran'dan gelen kaynakların birbirinin alternatifi olması noktasında, petrol ve enerji temini noktasında kıymetli oldu. Hürmüz Boğazı kapatılsaydı Türkiye'nin senaryoları vardı. Doğalgaz depolama tesislerimizde kendi ihtiyacımızı karşılayacak olan rezevrlerimiz sözkonusuydu. Geleceğe dönük daha fazla önlemler almamız gerektiğini bu vesile ile teyit etmiş olduk.

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İRAN VE IRAK'TA KALAN UÇAKLAR

İsrail'e uçuşumuz uzun zamandır yoktu. Suriye, Irak ve İran'a uçuşları durdurmuştuk. İran'ın Katar'a yönelik hava saldırısıyla güneydeki bölgelerde de durmuştu. Orada artık uçuşa engel bir durum olmadığını söyleyebilirim. Suriye için de kalktı diyebilirim. İran ve Irak'ta halihazırda devam ediyor. İran'ın üst geçit, İran'a doğrudan gidecek değil ama üsten geçecek uçuşlar için geçişlerin açıldığını ilave edebilirim. Süreci yakından takip ediyoruz. Duran seferler yeniden planlanıyor. Güneydeki Arap yarımadası ve o civardaki ülkeler için. Irak'ta 4, İran'da 7 uçağımız kalmıştı. Irak'takileri an itibariyle getirmiş olduk. İran'la ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. İran tarafı ile temas halindeyiz. Onları da ilk fırsatta getirmiş olacağız. Süreç normale dönünce onları da alacağız.

REKLAM TÜRK HAVACILIĞI SAVAŞTAN ETKİLENDİ Mİ? Bizi ne kadar etkiledi? Türkiye gelen turistlerin 3,5-4 milyon civarı İran'dan geliyor. Muhtemelen bunda bir azalma olabilir. Karadeniz bölgesine Arap ülkelerinden gelen turistlerde bazı azalmalar olabilir. Memnuniyet verici haberi paylaşmak isterim, Rize'ye Arap ülkelerinden sefer yapıldı. Haftanın her günü yapılacak. Bundan sonra yeni çatışma olmazsa ki Cumhurbaşkanımız gayret ediyor, bunu atlatmış olacağız diye düşünüyorum. SİBER GÜVENLİK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER Türkiye'ye karşı doğrudan bir saldırı olmadı. Sadece rutinde değil olağanüstü durumlara karşı hazırlıklarımız var. Siber güvenlikten tutun TÜRKSAT 6-A uydumuzu göndererek askeri ve sivil haberleşmeyi güvenli hale getirmiş olmamızın kıymeti var. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz var. Günde 422 büyük saldırıyı engellediğimizi söyleyebilirim. Binlerce küçük zararlı erişimi engellemiş oluyoruz. Türkiye bu noktada rol model olan ülke. Ülke güvenliği anlamında bunun ne ifade ettiğini İran-İsrail arasındaki çatışmada görmüş olduk. İleriye yönelik daha iyisini nasıl yaparız diye değerlendiriyoruz. REKLAM ORTA KORİDOR'UN ÖNEMİ NE? Uzakdoğu'dan Batı'ya doğru giden İpek Yolu, demir İpek Yolu, kuşak yol ismini ne derseniz deyin. Burada kuzey koridoru var. Rusya'dan geçen. Suveyş Kanalı'ndan geçen bir koridor var. Bu kanal sıkıntıya girince Ümit Burnu'ndan dolaşan güzergah var. Özbekistan-Kazakistan-Özbekistan-Azerbaycan'dan gelen bizim de bulunduğumuz koridor var. Hattın iyileştirilmesinden sonra havayolundan sonra en hızlı hat olacak. Bunu geliştirmeye ihtiyaç var. Biz de her geçen gün geliştiriyoruz. Bir taraftan da Zengezur Koridoru'nu yapalım istiyoruz. Bir alternatif olsun diye. Siz suyu bıraktığınızda en uygun yerden akmak ister. En güvenli yer neresi ise oradan gitme refleksi gösterir. Kuzey koridorun kapasitesi halihazırda Orta koridordan daha yüksek. Biz Orta koridora çok yatırım yapıyoruz. Bir koridordaki yükün başka koridora aktarılması değil de artan yüke talip olmak. Bu Orta koridor için büyük kazanım olacaktır.

REKLAM YAVUZ SULTAN SELİM PROJESİ Orta koridorda tabiri caizse şişe ağzı Marmaray. Marmaray günde sadece 4-5 saat yolcu taşımacılığına kapatıyoruz. Rutin günlük bakımı yapıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 4 gidiş 4 geliş karayolu inşa ederken ortasında demiryolu platformunu bırakıp altyapısını yapmıştık. Şimdi 120 kilometrelik projeyi bitirdik. Dünya Bankası ve beraberindeki ortaklarla finanse edilecek. İhalesini bu sene içinde yapar seneye de inşallah başlarız. KALKINMA YOLU PROJESİ'NDE SON DURUM Projesinin bittiğini söyleyebilirim. Finansmanını konuşuyoruz BAE, Katar, Türkiye ve Irak olarak. Bu sene onu netleştirip önümüzdeki sene yapım çalışmalarına başlarız diye düşünüyoruz. Henüz sahada bir adım atılmadığını söyleyebilirim. Türkiye'de yapmamız gereken işler var. Ovaköy-Nusaybin arasındaki demiryolu ihalesini yapıp çalışmalara başlamış olacağız. REKLAM SURİYE'NİN NORMALLEŞME SÜRECİ Suriye'de fiili durum var. Zaten orada yapılan yönetim değişikliğinden sonra 10. günde arkadaşlarımız oradaydı. Şam Havalimanı'nı uçuş yapabilecek hale getirdik. Uluslararası standartlara birkaç ay içinde olur. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk etapta Şam'ı İstanbul'a bağlayarak bütün dünyaya bağlamış olduk. Suriye tarafı da uluslararası uçuşlara uygun kriterleri sağlayan uçak temin etti. İstanbul'a haftada 5 sefer uçuş gerçekleştiriyor. Ajet, Sabiha Gökçen ve Ankara'dan da Şam'a uçuşlara başladı. Halep'i ayağa kaldıralım istiyoruz. Karayolu bağlantısı var. Demiryolu tahrip olmuş durumda. 100 milyon dolar kaynağa ihtiyacı var. Suriye tarafı onu temin etme gayreti içinde. Demiryolunu Halep'e ve oradan da Şam'a bağlayacağız bu vesile ile.

DEMİRYOLU PROJELERİ NE AŞAMADA? Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule hem orta koridor hem kalkınma yolunun önemli parçası. Bilecik-Bursa arası çalışmaları. Ankara-İzmir, Yerköy-Kayseri. Kalkınma yolu koridorunun parçasını oluşturacak olan Mersin-Adana-Gaziantep hattı devam ediyor. Şu anda 14 bin kilometre demiryolu ağımız var. 2028'e geldiğimizde 17 bin 500 kilometreye ulaştıracağız. Hedefimiz 28 bin 500 kilometre. REKLAM YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ ADIMLARI Uzaydaki haklarımızı koruma adına, ömrü biten uydularımızı değiştirmek adına yeni uydular göndermek zorundayız. Şu anda bizim 6 haberleşme uydumuz sabit kapsama alanlı. 5 milyar insanı kapsayabiliyoruz. Artık uydu teknolojileri gelişiyor. Yoğunluğa göre kapsama alanını geliştiren uydular var. Hem uzaydaki haklarımızı korumak, daha güvenli olmak adına 7A projesiyle ilgili ilk imzaları atmış olduk. Değişken kapsama alanlı uyduyu da uzaya gönderelim istiyoruz. KÜRESEL ULAŞTIRMA KORİDORU FORUMU Koridorların Dünya Bankası'nın desteğiyle forumunu İstanbul'da gerçekleştireceğiz. 27-29 Haziran'da yapılacak foruma 70 ülkeden katılımcı bekliyoruz. Elbette birinci derecede yakın coğrafyada komşularımızla koridorları konuşacağız. Genel anlamda küreseli konuşacağız. Bunları kıymetli buluyorum. Kimin neler yaptığını görebiliyor bazı anlaşmaları yapma imkanı buluyoruz. Ülkemiz için kıymetli olacak diye düşünüyorum.

REKLAM ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN GELECEĞİ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yakın çalışma içineyiz. 230-240 bin civarında elektrikli aracın olduğunu söyleyebilirim Türkiye'de. Şarj soketi sayısı 30 bine gelmiş durumda. Şu anda 8 arabaya bir şarj istasyonu. Şu anda ülkemizin tamamında da yaygın halde. Bir şehre gittik orada şarj istasyonu yoktu demiyoruz. Her geçen gün bunu yaygınlaştırıyoruz. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla daha da yaygınlaştırılacak. Menziller her geçen gün uzuyor. Büyükşehirlerde problemimiz olmadığını söyleyebilirim. SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ Kullanım süresi olarak dünya ortalamasının bir tık üzerindeyiz. Bu konuda meraklıyız. Nüfusumuza göre dünya sıralamasında yerimiz var. Yasakçı zihniyetten ziyade koruma ve düzenleme refleksi içindeyiz. Hem vatandaşlarımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı. 13-16 yaş arasındaki çocuklarımız ebeveyn iznine tabi olsun. Bu yaşın altında olanlar ise bir kullanım izni vermeyelim diyoruz. Sosyal medya platformunun yetkilileri ile görüşüyoruz. 'Ülkenin alacağı kararlara uyarız' diyorlar. Uygulanamaz bir şey istersek anlamı olmaz. Bazı platformlar gençlere yönelik bazı önlemler alındı. Filtreleme gibi. Dünyada birçok ülkede alınmış olan kararlar var. Kamu personelinin mesaide kullanmamasına kadar. Biz de bir hazırlık yapıyoruz. Bu yasama dönemine yetişmez ama önümüzdeki yasama dönemine yetiştirip Meclisimizin takdirine sunacağız.