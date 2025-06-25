Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya sürpriz teklif!
Galatasaray'a geldiği günden bu yana başka takımlara kiralanan ve oralarda da tutunamayan Nicolo Zaniolo için İspanyol basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
2023 yılının devre arasında Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservisle transfer olan Nicolo Zaniolo, o sezon harici diğer yıllarda başka takımlara kiralandı.
Sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak süre alan İtalyan yıldızın opsiyonu kullanılmadı ve sarı-kırmızılılara geri döndü.
Geleceği belirsizliğini koruyan 26 yaşındaki oyuncu için İspanyol basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
ZANIOLO, PSV'NİN GÜNDEMİNDE!
İspanyol basınından ESPN'in haberine göre; Eredivisie temsilcisi PSV, Zaniolo'yu gündemine aldı.
Hollanda ekibinin 26 yaşındaki ismin menajeriyle görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
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Noa Lang, Malik Tillman ve Johan Bakayoko'nun ayrılık ihtimallerine karşın PSV'nin Zaniolo'yu adaylar arasına aldığı aktarıldı.
İtalyan yıldızın da Hollanda'da kariyerini sürdürmeye sıcak baktığı haberin detaylarına yer aldı.
Zaniolo'nun ayrıca Bundesliga temsilcilerinin de transfer listesinde yer aldığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Atalanta'da, diğer yarısını Fiorentina'da geçiren Zaniolo, 36 maçta 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.025 dakika sahada kaldı.