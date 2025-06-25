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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı'yla görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı'yla görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderleri Zirvesi kapsamında bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:30
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı'yla görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Hollanda'nın Lahey kentinde ikili temaslarına devam ediyor.

        Erdoğan'ın, Starmer ile zirvenin yapıldığı World Forum Binası'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

        Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da hazır bulundu.

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