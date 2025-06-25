Galatasaray için flaş iddia: Kaleye Emiliano Martinez, sol beke Digne!
Transfer çalışmalarını sürdüren şampiyon Galatasaray hakkında Fransa basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Aston Villa forması giyen kaleci Emiliano Martinez ve sol bek Lucas Digne için İngiliz kulübüne teklifte bulunacağı öne sürüldü.
Yeni sezon öncesi ilk olarak Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Başta Osimhen olmak üzere farklı mevkiler için birçok yıldız isimle temasa geçen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmayı planlıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Galatasaray için Fransa basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez ve sol bek Lucas Digne için harekete geçti.
Dursun Özbek yönetiminin iki yıldız için Aston Villa'ya toplam 26-27 milyon Euro civarında bir teklif yapacağı iddia edildi.
Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, geçen sezon 53 maçta 61 gol yerken, 16 maçta ise kalesini gole kapattı.