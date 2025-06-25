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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray için flaş iddia: Kaleye Emiliano Martinez, sol beke Digne! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray için flaş iddia: Kaleye Emiliano Martinez, sol beke Digne!

        Transfer çalışmalarını sürdüren şampiyon Galatasaray hakkında Fransa basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Aston Villa forması giyen kaleci Emiliano Martinez ve sol bek Lucas Digne için İngiliz kulübüne teklifte bulunacağı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 12:50 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:50
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        Yeni sezon öncesi ilk olarak Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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        Başta Osimhen olmak üzere farklı mevkiler için birçok yıldız isimle temasa geçen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmayı planlıyor.

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        Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Galatasaray için Fransa basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

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        Foot Mercato'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez ve sol bek Lucas Digne için harekete geçti.

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        Dursun Özbek yönetiminin iki yıldız için Aston Villa'ya toplam 26-27 milyon Euro civarında bir teklif yapacağı iddia edildi.

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        Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, geçen sezon 53 maçta 61 gol yerken, 16 maçta ise kalesini gole kapattı.

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        32 yaşındaki Fransız sol bek Lucas Digne ise 45 maçta 7 asistlik performans sergiledi.

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