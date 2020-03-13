Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDiğer
ABONE OL

ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi

Koronavirüs salgını nedeniyle tartışma konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Belki bir yıl ertelenebilir" yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump
İHA

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen ölümcül korona virüs salgınının bu yaz gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı etkileyip etkilemeyeceği sorusu gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili sürpriz bir çıkış geldi. Daha önce olimpiyatları izlemek için Japonya'ya gidebileceğini açıklayan Trump, bu kez oval ofiste gazetecilere yaptığı açıklamada 'erteleme' seçeneğini gündeme getirdi. Olimpiyatların salgın nedeni ile seyircisiz olarak gerçekleştirilmesinin ihtimaller dahilinde olabileceğini belirten Trump, "İptal eder ve bir yıl sonra yaparlarsa, bunun olimpiyatları seyircisiz olarak gerçekleştirmekten daha iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"GİDEBİLİRİM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından bu yaz gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na davet edildiğini belirterek, Japonya'yı ziyaret etmeyi düşündüğünü söylemişti. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile yakınlığı ile bilinen Trump'ın son çıkışı, Japonya kamuoyunda "hayal kırıklığı" olarak yorumlandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Kasapoğlu koronavirüs önlemlerini açıkladı
DİĞERKasapoğlu koronavirüs önlemlerini açıkladı
Spor dünyasından son dakika corona virüs haberleri - HABERLER
DİĞERKoronavirüs sporu vurdu!
Yüzme Federasyonu'ndan koronavirüs önlemi
DİĞERTYF'den koronavirüs önlemi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle 82 organizasyonu erteledi
DİĞER82 organizasyona virüs ertelemesi!
Aikido'da dan sınavı!
DİĞERAikido'da dan sınavı!
Tokyo 2020 vizesi alan tekvandocu Hatice Kübra İlgün: Hak eden kazandı
DİĞER"Hak eden kazandı"
Uluslararası Judo Federasyonundan koronavirüs kararı
DİĞERJudo müsabakaları durduruldu!
Türkiye Atletizm Federasyonundan koronavirüs uyarısı
DİĞERTAF'tan koronavirüs uyarısı
Milli tekvandocu İrem Yaman: "Kazandığım olimpiyat kotası için sonuna kadar mücadele edeceğim"
DİĞERİrem Yaman'da olimpiyat tepkisi
Tekvando Federasyonundan İrem Yaman'a cevap! Htica Kübra İlgün...
DİĞERFederasyondan İrem Yaman'a yanıt

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X