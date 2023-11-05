Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü! İçeri giren cinayet, polisi defalarca bıçaklanmış adamın neden ve kim tarafından öldürülmüş olduğunu çözmek için evde iz sürdü. Kapıda zorlama yoktu. Evde alınan bir eşya ya da para da yoktu. Yani hırsızlık vakasına benzemiyordu. Gözüne bir kargo fişi çarptı. Bu 10 gün önce Konya'ya gönderilen bir kargo fişiydi. Polis memuru o an bu kargo fişinin cinayeti çözecek olaya uzanacağını asla düşünmedi. Ama ne olur ne olmaz diye de o kargo fişini de aldı. Filmleri aratmayan bir çalışmayla, cinayet o kargo fişinden iz sürülerek çözüldü. Cinayetin altında öldürülen adamın, eşinin yasak ilişkisi çıktı. O dönemin Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapan Mustafa Bayram olayın detaylarını Habertürk'e anlattı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

Komiser Columbo’yu hatırlayanlar bilir, ilginç olayları çözen bir polisiye kahramandır. Giyim tarzı, dalgınlığı, nezaketi ve en önemlisi, detayları her an dikkatlice fark edip sonuca gitmesiyle meşhur olmuş bir karakterdir. Bir dönem ilgiyle izlenen Komiser Columbo’nun karakterine uygun polislerin onlarcası, Türkiye’nin meşhur birimi İstanbul Cinayet Büro Amirliği’nde çalıştı ve hala çalışanlar var. İşte o çözdükleri olaylarla dizilere ilham olan gerçek karakterler, Gayrettepe’nin üçüncü katında yer alıyor. Dizi ve filmlere konu olabilecek bu olaylardan biri de 2011’de yaşandı.

TELEFONLARA CEVAP VERMEDİ

Tarih yaprakları 21 Ağustos 2011’i gösteriyordu. Mobilyacılık işi yapan Doğan K. o gün işe gitmemişti. İş yerinden arayan arkadaşları kendisine ulaşamadı. Bir gün önce Diyarbakır’a giden eşi de kendisine ulaşamamıştı. Her gün düzenli işine giden ve telefonları hep açık olan Doğan K.’yı iyi tanıyanlar için bu garip bir durumdu. Bir yandan iş yeri arkadaşları diğer yandan eşi, İstanbul’daki akrabalarına haber vererek Doğan K.’ya ulaşamadığını ve durumundan endişe ettiğini söylemişti.

REKLAM EVİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU Eve giden baba, çilingirle açtırdığı kapıdan içeri girdiğinde korkunç bir görüntüyle karşılaştı. Oğlu Doğan K., kanlar içinde yerde hareketsiz yatıyordu. Kısa sürede Doğan K.’nın öldüğü anlaşıldı. O gün Cinayet Büro Amirliği’nde bulunan emekli polis memuru Mustafa Bayram, telsizden A bölgesi ekibinin Avcılar’da verilen adrese acil gidilmesi istendiğini belirtti. Bayram, o gün ekip arkadaşlarının olay yerine gittiğini belirterek “Maktul evinde defalarca bıçaklanarak öldürülmüş” şeklinde konuştu. HIRSIZLIK YOK Doğan K., 55 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay korkunç ve tüyler ürperticiydi. Evde işlenen cinayetlerde hemen hemen evin her bölgesinin incelendiğini anlatan Bayram “Arkadaşlarımız evde yaptığı çalışmada, herhangi bir hırsızlık olayının yaşanmadığını görüyor. Zaten olayın oluşuna baktığımızda, evde defalarca bıçaklanmış bir adam var. Eve zorla girilmemiş. Hırsız olsa bu kadar bıçaklama olayı az görülen bir konudur. İlk izlenime göre sanki bu cinayet planlı yapılmış. Yani maktul defalarca bıçaklanmış. Bir intikam hırsıyla öldürülmüş gibi görünüyordu. Hırsız bir iki kez bıçağını vurur. Karşı taraf etkisiz hale gelince kaçar. Öyle defalarca bıçaklamaz” dedi.

EŞİ DİYARBAKIR’A GİTMİŞ Tüm olaylarda olduğu gibi bu olayda da öldürülen kişinin profilinin çıkarıldığını belirten Bayram “Maktul evli. Bir çocuk babası. Eşi Diyarbakır’a gitmiş. Ekip arkadaşlarımızın ulaştığı bilgilere göre, maktulün eşi bir gün önce memleketine tatile gitmiş. Maktul eşini ve çocuğunu Diyarbakır'a uğurlamış. Sonra da bu cinayet oluyor. Tabi ihtimaller düşünülmeye başlanır. Maktulün kimseyle yasak ilişkisi var mı yok mu? Eşini gönderdikten sonra biriyle mi buluştu? Buluştuysa kimle buluştu? Kapıda zorlama yoksa eve gelen ya da çağırdığı kişi kimdi? Tüm bu bağlantılar araştırılmaya başlandı. Tabi bir yandan da öldürülen adamın cep telefonu kayıtlarının incelenmesi lazımdı. O kayıtlarda beklenirken bu çalışmalar yapılıyordu” ifadelerini kullandı. REKLAM ŞÜPHELİ BİR DURUM ÇIKMADI Günler geçmeye başlamıştı. Doğan K.’nın katili kimdi? Gayrettepe’nin uzman cinayet ekipleri olay üzerinde çalışmalar yapıyordu. Düşündükleri tüm ihtimalleri inceleyerek tek tek soru işaretlerini eliyordu. Yapılan çalışmalarda, öldürülen Doğan K.’nın cep telefonu kayıtlarında şüphe uyandıracak bir hareket yoktu. Yasak bir ilişkisi de yoktu? O zaman çevresi araştırılmaya başlanacaktı? Eşinin Diyarbakır’a gittiği gün öldürülmüştü? Bu bir tesadüf müydü? Bu olayın çözülmesi gerekiyordu? KONYA’YA GÖNDERİLEN KARGO İZİ Cinayet uzmanları bu kez Doğan K.’nın eşi N.K.’yı mercek altına aldı. Emekli cinayet uzmanı Mustafa Bayram, cinayetin içinde aile bireylerinden biri varsa olayın çözülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek “Çünkü mutlaka geriye bir iz bırakıyorlar. Biz de o izden yola çıkarak cinayetleri çözüyoruz. Bu olayda da maktulün ilişkilerinde şüpheli bir durum olmayınca eşini takibe aldı arkadaşlar. Arkadaşlarımız bir kargo fişini buluyor. Diyarbakır’a giden maktulün eşi 10 gün önce Konya’ya bir kargo göndermiş. Ne olur ne olmaz o fişi de almış bizimkiler. Burada cinayet polisi her şeyi düşünür. En ufak bir izden bile inanılmazı zor cinayetler çözülmüştür” şeklinde konuştu.

İLİŞKİ AĞINA ULAŞILDI Cinayet ekipleri önce öldürülen kişi ve eşinin Konya’da bir akrabası veya tanıdığı var mı yok mu araştırmaya başladı. Bir akrabası varsa da kimdi ve ona ne göndermişti? Ancak bir akraba bulunamadı. Polis kargonun gönderildiği ismin Serhat T. olduğunu tespit etti. Serhat T. bir markette kat sorumlusu olarak çalışan biriydi. Bu kez kadının yasak bir ilişkisi olup olmadığına bakılmaya başlandı. REKLAM İLİŞKİLER ÇÖZÜLÜYOR Arkadaşlarının önemli bir ipucu bulduklarını anlatan Bayram “Bu arada kadının da telefon kayıtları istendi. Gelen kayıtlarda kadının Konya’daki bu kişiyle telefon görüşmeleri olduğu görüldü. Hem de sıklıkla. Arkadaşlarımız artık bu cinayetin adını koymaya başlamışlardı. Çünkü ilişkiler bir bir çözülmeye başlandı” dedi. İSTANBUL’A GELİP GİTMİŞ Serhat T.’yi de mercek altına alan polis, bu kişinin birkaç kez İstanbul’a gelip gittiğini tespit etti. Polisin baş şüphelisi, eşini gözyaşları arasında toprağa veren N.K. adlı kadındı. Cinayetin yasak bir ilişki sonucu işlendiğine dair bilgiler çıkmaya başladığını anlatan Bayram “Tüm bu bağlantıların resmini ortaya çıkarttığınızda, olayı çözmüş oluyorsunuz zaten. Tahminlerimize göre, kadın şüphe çekmemek için Diyarbakır’a gittiği gün, yasak ilişki yaşadığını düşündüğümüz bu kişi de gelip maktulü öldürmüş. Bizim arkadaşlarımızın ön görüsü artık bu yöndeydi. Bu soruların cevabını da kısa sürede alacaktık" diye konuştu.

Emekli polis memuru Mustafa Bayram EMNİYETTE SUSTU MAHKEMEDE KONUŞTU Elde edilen bu bulguların ardından operasyon için düğmeye basıldı. Serhat T. Konya’da, N.K. adlı kadın ise İstanbul’da gözaltına alındı. Serhat T. poliste ‘susma’ hakkını kullandı. Eğer bir cinayet olayında şüpheli biri susuyorsa katilin yüzde yüz o olma ihtimalinin zaten ortada olduğunu gösterdiğini belirten Bayram “Şüpheli telefon kayıtları var elde. Şüphelimiz cinayetin işlendiği gün İstanbul’da olduğu belli kayıtlarda. Bazen susması da bir itiraf olur” dedi. Emniyette susma hakkını kullanan Serhat T. daha sonra mahkemede cinayeti itiraf etti. REKLAM İNTERNETTEN TANIŞMIŞLAR Olay çözülmüştü. Peki cinayet neden işlenmişti? Elde edilen bilgilere göre, N.K. ile Serhat T. internet üzerinden tanıştı. İnternette sohbet ederek arkadaşlıklarını ilerleten ikili arasında ilişki başladı. Yaşanan yasak aşk ilişkisinin ardından Serhat T., zaman zaman İstanbul’a gelerek sevgilisi N.K. ile buluşmaya başladı. GÖNDERİLEN KARGODA EVİN ANAHTARI ÇIKTI Görüşmelerde ve buluşmalarda N.K., eşiyle yaşadığı sorunları anlatmaya başladı. Serhat T. ile ilişki yaşadığını kabul eden N.K., cinayetten haberinin olmadığını iddia etti. İddialara göre N.K. adlı kadın eşiyle kavga ettiği son tartışmasında sevgilisi Serhat T.'nin kendisine ‘Artık sana ve kızına zarar veremeyecek. İkinizden de vazgeçecek. Onu ikna edeceğim demişti. Ancak eşimi öldüreceğini bilmiyordum.” dedi. Olay çözülmüştü. N.K.’nın Konya’ya Serhat’a gönderdiği kargoda da ne olduğu ortaya çıktı. N.K., Diyarbakır’a gitmeden 10 gün önce Serhat T.’ye evin anahtarını göndermişti. ANAHTARLA EVE GİRİP BEKLEDİ Elde edilen bilgilere göre, her şey planlıydı. N.K. Diyarbakır’a 20 Ağustos günü gitti. Serhat T. aynı gün evin anahtarıyla eve girerek Doğan K.’yı bekledi. Eve gelen doğan K.,Serhat T. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Ceset ise bir gün sonra bulundu. ÖMÜR BOYU CEZA ALDILAR Davada, N.K. adlı kadın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Katil zanlısı Serhat T. ise ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Filmleri aratmayan bir çalışmayla soruşturulan cinayetin çözümü elde edilen bir kargo fişiyle oldu.