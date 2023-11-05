Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları

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DENSWIL - İRFAN POZİSYONU

SORU: Denswil'in İrfan Can'a müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Bu haraket kesin sarı kart. İrfan Can'ın tepkisi de sarı kart. İkisini de Zorbay Küçük pas geçiyor. Zorbay Küçük'ün yine bu maça atanmasını doğru bulmuyorum. Ancak yapay zeka nasıl çalışıyor bilmiyoruz. Abdülkadir Bitigen'i bu hafta, bu maça verirdim. Halil Umut Meler başarısız derbiden çıkmış. Atilla Karaoğlan yurt dışına maça gitmiş.

Bülent Yıldırım: Denswil'e sarı. İrfan'a sarı çıkmalıydı.

Bahattin Duran: Denswil topa vurduktan sonra ayağını o kadar uzatmayabilirdi. Bu pozisyon faul, sarı kartı da düşünebiliriz. Hareketin devamını aşmış. İrfan'ın tepkilerinin kabul edilme ihtimali yok. Hakem, yardımcı hakem görebilir mi? İrfan'a yoğun itirazdan kart çıkmalıydı. 2022'de Zorbay Küçük'ün yardımcısıydım, o yüzden yine Fenerbahçe-Trabzonspor maçına vermezdim. İrfan Can'ı atmıştı. Yaşananları herkes biliyor. Zorbay Küçük, FIFA kokartı takacak. Zorbay'ı korumak adına bu maça vermezdim diye söyledim. Mert Hakan da olsa, daha büyük gerginlik olurdu. İrfan'ın o maçtan kalma tepkisi olmadığını nerden biliyoruz. Mart 2022'de maçın VAR'ı Mete Kalkavan'dı. Bunlar olmamış gibi yine bu maçın da VAR'ı Mete Kalkavan oldu. Ben olsam, her ikisini de korurdu. 11. haftada mecbur musunuz bu hakemler, bu maça vermeye? Bu maçın hikayesi var.