ABD Büyükelçisi Flake, ABD-Türkiye ilişkilerini yorumladı

ABD Ticaret Bakanlığının her yıl düzenlediği ve Türkiye'nin 16 yıl sonra yeniden ev sahipliği yaptığı "Trade Winds Europe/Eurasia" forumunda konuşan Flake, İstanbul'da çeşitli sektörlerden 300'den fazla yerli ve yabancı temsilciye hitap etti.

Flake, geçen hafta Washington'da 39. Amerikan-Türk Konferansı'nın düzenlendiğini hatırlatarak ABD'yi Türkiye'de temsil etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ve Türkiye ile bağlarının üniversite yıllarına kadar uzandığını söyledi.

Türkiye-ABD ilişkilerinden bahsederken güvenlik konusunun en önemli madde olarak düşünüldüğünü dile getiren Flake, Amerikan ve Türk kuvvetlerinin Kore'de birlikte savaştıklarını, hatta Kore Savaşı'nın 9 ayında Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine komuta eden General Douglas MacArthur'un, Türk askerlerinin yanında savaşmanın Amerikan askerlerine büyük cesaret verdiğini söylediğini aktardı.

Ulukaya, ekonomik olarak yenilikçiliğin, girişimciliğin, şirketlerde ve toplumda üretkenliğin önemli olduğuna işaret ederek, "Bu tüm rekorları kırar. İşte bu yüzden şirketler bunun yapılacak en iyi şey olduğuna ikna olmuş durumdalar." ifadelerini kullandı.

Siyasi ayrılıkların gelip geçici olduğunu kaydeden Ulukaya, "Burada kurduğumuz bağlar ve ilişkiler, gelecekte sahip olacağımız ilişkiyi belirleyecektir. Bunu her zaman söylüyorum, her zaman söyleyeceğim. ABD ve Türkiye için yakın olmak son derece önemlidir. Bu sadece ekonomik açıdan değil, her iki ülke için de bölgenin sağlığı ve küresel sağlık açısından son derece önemlidir." diye konuştu.