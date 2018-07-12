Washington'da Türk Miras Vakfı, Küresel Politikalar Enstitüsüsü ile ortak "15 Temmuz Darbe Girişimi: İki Yıl Sonra" başlıklı bir panel düzenlendi.

ABD’deki FETÖ okulların konu alan "Ed'i Öldürmek" belgeselinin yapımcısı Mark Hall, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD için "benzersiz" bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Hall, Türk Miras Vakfının Küresel Politikalar Enstitüsüsü ile ortak düzenlediği "15 Temmuz Darbe Girişimi: İki Yıl Sonra" başlıklı panelinde konuştu.

Panelin açılış konuşması yapan Türk iş adamı Murat Güzel, 15 Temmuz darbe girişimini, "Türkiye'nin yakın tarihinin en karanlık bölümü" olarak niteledi.

Güzel, 1980 darbesi sırasında öğrenci olduğunu belirterek, "Başarılı olmuş bir darbe girişiminin ardından nelerin yaşandığını kendi gözlerimle gördüm." dedi.

''BAZI POLİTİKACILAR ALKIŞ TUTTU''

Halkın sokaklara çıkarak hain darbe girişimini akamete uğrattığını hatırlatan Güzel, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk demokrasi tarihinin en büyük krizi olduğunu vurguladı.

ABD'de Demokrat Parti delege üyeliği de yapmış Güzel'in, ABD'de 15 Temmuz darbe girişimine destek açıklaması yapan bazı kongre üyelerine yönelik eleştirileri dikkati çekti.

Güzel, "darbelerden kimseye hayır gelmediğini" vurgulayarak, "Washington'da bazı politikacıların 15 Temmuz darbesinden iyi şeyler beklemesi beni derinden rahatsız etti. Aslında 15 Temmuz'u müteakip günlerde bazılarının demokratik olarak seçilmiş yönetime yönelik darbe girişimine alkış tuttuğunu gördük." diye konuştu.

Bazı ABD'li siyasetçilerin darbe girişimine destek vermesinin, Türkiye konusunda yanlış bilgilendirilmelerinden kaynaklandığını umduğunu belirten Güzel, "Bu fikirler, cahilce ve yanlıştır. Türk Amerikan ittifakına ciddi zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

WAGNER: ABD FETÖ'NÜN FARKINDA DEĞİL

Panelde konuşan Columbia Üniversitesi Uluslararası Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Abraham Wagner da FETÖ'nün Amerikan vergi ve göçmenlik yasalarında yaptığı yolsuzluklara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Wagner, "Gerek ABD Başkanı, gerek kolluk kuvvetleri ve diplomatik kurumlar gibi Amerikan kurumları, Gülen hareketinin çok az farkındalar. Gülen hareketinin ne olduğuna ilişkin hem Amerikan halkında ve yetkililerinde hem de Amerikan medyasında çok az farkındalık söz konusu." değerlendirmesini yaptı.

HALL: SİSTEMİN AÇIKLARI ÜZERİNDEN ABD'YE TEHDİT SÖZKONUSU

Belgesel yapımcısı Hall de panelde FETÖ’nün yıllardır halkla ilişkiler gibi konulara yatırım yaptığını ve örgütün demokratik, ılımlı Amerikan değerleriyle uyumlu olduğunu göstermeye çalıştığını ancak içerideki işleyişin bunun tam aksi olduğunu anlattı.

Hall, "Gülen hareketinin, ABD'ye benzersiz ve nadir görülen bir güvenlik tehdidi teşkil ettiğini düşünüyorum. ABD'nin dışarıda gördüğü gibi ülke dışında şiddet üzerinden değil de daha çok içeride siyasi sistemin açıkları üzerinden bir tehdit söz konusu." dedi.

ABD'nin FETÖ'nün eğitimde yaptığı yolsuzluklara ve siyasilerin kampanyalarını fırsata çevirerek yaptıkları yolsuzluklara dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Hall, aynı zamanda örgütün takiye yoluyla teşkil ettiği ulusal güvenlik tehdidinin göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

FETÖ OKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMEN: MAAŞIMIZIN YÜZDE KIRKINI İADE EDİYORDUK

Öğretmen Marry Addi ise eşiyle birlikte ABD'deki bir FETÖ okulunda başlarından geçenleri paylaştı.

Addi, evlendikten sonra eşinin FETÖ'ye mensup olduğunu ve maaşının yüzde 40'ını okula iade ettiğini öğrendiğini söyledi.

Örgütün eşini boşanması için tehdit ettiğini anlatan Addi, eşinin, okul müdürünün bilgisayarından FETÖ'nün ABD'de 10 yıl boyunca yaptığı tüm yolsuzlukları içeren belge ve kanıtları ele geçirdiğini belirtti.

Bu belgeleri ilgili Amerikan makamlarına ilettiklerini kaydeden Addi, "10 yıl sonra hala birilerinin bunlarla ilgili bir şey yapmasını bekliyorum." dedi.

Addi, bir yıl önce ABD'de vergi işlerine bakan Yurtiçi Hasılat Sistemi (IRS) adlı kuruma verdiği dosyaları sorduğunu ancak kurumun kendisine dosyaları yeni gördüklerini söylediğini aktardı.

Birçok yabancı gazete, televizyon ve haber ajansına FETÖ konusunda röportajlar verdiğini belirten Addi, "Herkes bunlarla ilgili bir şeyler yapıyor da neden bizim kendi ülkemiz, kendi medyamız bunlarla ilgili bir şey yapmıyor?" sorusunu yöneltti.

Addi, FETÖ'nün örgütlü çalıştığını ve her yola başvurabileceğini dile getirerek, "Onlar sinsiler, tehlikeliler, teröristler ve bir terör örgütünü finanse ettiğimiz konusunda aklımda tek bir soru işareti yok." ifadelerini kullandı.