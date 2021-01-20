ABD'de 3 kişi kanlı baskını planlamakla suçlandı! 0:00 / 0:00

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ABD'de aşırı sağcı grup üyesi 3 kişi, Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla itham edildi.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, Yeminliler (Oath Keepers) adlı grubun başındaki 65 yaşındaki Thomas Edward Caldwell'in yanı sıra Jessica Watkins ve Donovan Ray Crowl'un ABD'ye karşı komplo kurmak ve 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla suçlandığı bildirildi.

Sanıklar ve diğer grup üyeleri arasındaki mesajlaşmaların yer aldığı açıklamada, Kongre baskını sırasında Caldwell'e gönderilen bir mesajda "Tüm üyeler, başkentin altındaki tünellerde." ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, diğer mesajlarda Kongre üyelerinin "hain" olarak nitelendirildiği ve "gece avı" çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

Kongre baskınıyla ilgili 125 kişi gözaltına alınmıştı.

ABD KONGRE BİNASINDA ÇIKAN OLAYLAR

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.