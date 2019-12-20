Aracın kontrolünü kaybedince duvardan girdi

ABD'nin Florida eyaletinde dün akşam aksiyon filmlerini aratmayan bir kaza yaşandı.
Sarasota kentinde yaşayan 40 yaşındaki Juan Mosivis adlı adam, direksiyon hâkimiyetini kaybedince Sarasota-Bradenton Havalimanı'na girdi.
Hızı saatte 160 kilometreye ulaşan aracın kontrolünü kaybeden Monsivis, havalimanının araç kiralama bölümüne daldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde aracın binaya duvarı delerek girdiği, ardından da tezgaha çarparak durduğu görülüyor.
Yetkiler, yaralanan Mosivis'in hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Havaalanı yöneticileri, kazanın şans eseri gece yarısından sonra meydana gelmesinin, can kaybını engellediğini vurguladı.
YORUMLAR