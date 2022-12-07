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ABD'de bir mahkeme Muhammed bin Salman'a verilen dokunulmazlığı gerekçe göstererek Kaşıkçı davasını düşürdü

ABD’de bir mahkeme, Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’a karşı açılan davayı “Biden’ın dokunulmazlık sağladığını ve mahkemenin bunun karşısına geçemeyeceğini” belirterek düşürdü.

ABD'de bir mahkeme Muhammed bin Salman'a verilen dokunulmazlığı gerekçe göstererek Kaşıkçı davasını düşürdü
BBC TÜRKÇE
Biden ve Muhammed bin SalmanGetty Images

ABD’de bir mahkeme, Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’a karşı açılan davayı “Biden’ın dokunulmazlık sağladığını ve mahkemenin bunun karşısına geçemeyeceğini” belirterek düşürdü.

Dava, 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından açılmıştı. Cengiz, Kaşıkçı’nın ölümünden Muhammed bin Salman’ı sorumlu tutan ve yargılanması talep eden bir dava açmıştı.

Ancak Washington’daki bölge mahkemesi hakimi John Bates, davayı devam ettirmeye “ne kadar istekli olsa da Biden yönetiminin kararına karşı başka bir şansı olmadığını” söyledi. 25 sayfalık gerekçeli kararda davanın düşürülmesiyle ilgili Bates şu açıklamayı yaptı:

“Hem bin Salman’ın bu kişileri görevlendirdiği şartlar hem de Kaşıkçı cinayetindeki rolüyle ilgili güvenilir iddialar sebebiyle mahkemenin bu konudaki endişelerine rağmen ABD yönetimi, mahkemeye prensin suçsuz olduğunu ifade etmiştir.”

Ekim 2018’de Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından ABD Kongresi de, uluslararası istihbarat servisi CIA de konuyla ilgili incelemeler yapıp raporlar hazırlamış; veliaht prensin cinayetle doğrudan bağlantısı olduğu bilgisi raporlarda yer almıştı.

Muhammed bin Salman da cinayetin kendi gözetimi altındaki kişiler tarafından yapıldığını kabul etse de cinayet emrini verdiğine dönük iddiaları reddetmişti.

ABD Adalet Bakanlığı avukatları, Kasım ayında mahkemeye gönderdikleri belgede Prens Muhammed’in “Yabancı bir hükümetin mevcut başkanı olarak, ABD mahkemelerinden dokunulmazlığı vardır” denildi.

Mahkeme de bunun üzerine yönetiminin verdiği dokunulmazlık kararının mahkemeden daha üstün olduğu gerekçesiyle davayı düşürdü.

Kaşıkçı’nın nişanlısı Cengiz ise, o dönem Kaşıkçı’nın başbakan ilan edilmesi nedeniyle alınan dokunulmazlık kararı için "Cemal bugün bir kez daha öldü” demişti.

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