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ABD'de halkın medyaya güveninin 'en alt seviyeye indiği' belirtildi

ABD’de yapılan bir ankette medyaya güvenin tüm zamanların en düşük seviyesine indiği ve parti bazında Demokratların yüzde 57’sinin, Cumhuriyetçilerin ise sadece yüzde 18’inin medyaya güvendiği belirtildi.

ABD'de halkın medyaya güveninin 'en alt seviyeye indiği' belirtildi
AA

Edelman’ın Axios haber portalı ile paylaştığı yıllık anketine göre, Amerikalıların yüzde 58’i, çoğu haber kuruluşunun halkı bilgilendirmekten ziyade, bir ideolojiyi veya siyasi konumu desteklemekle ilgilendi.

Amerikalıların yüzde 56’sı, "Gazeteci ve muhabirler, yanlış veya büyük abartı olduğunu bildikleri şeyleri söyleyerek, kasıtlı olarak insanları yanıltmaya çalışıyor." fikrinde mutabık kaldı.

Parti bazında Demokratların yüzde 57’si, Cumhuriyetçilerin ise sadece yüzde 18’i medyaya güvendiğini ifade etti.

ABD'de halkın medyaya güveninin "en alt seviyeye indiği" belirtilen ankette, söz konusu güvensizliğin dünyanın geri kalan kısmında da yaşandığına, bunda çoğunlukla eski ABD Başkanı Donald Trump’ın "sahte haber ile savaşının" bir işlevi olmadığına işaret edildi.

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