Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee ve Wisconsin eyaletlerinde en az 63 kişi hayatını kaybetti.

Kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, bir süper markette yağmalama olayları da yaşandı.

Yoğun kar yağışının olduğu bazı bölgelerde acil durum ilan edilerek, sürüş yasağı getirildi. Bazı eyaletlerde elektrik şebekesi operatörleri ise kapasite sorunu nedeniyle kullanıcılardan tasarruflu olmaları için çağrıda bulundu.

ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası devam ediyor.

Olumsuz hava şartları Noel tatili ve haftasonuna denk geldiği için ABD borsasında işlem gören şirketler negatif etkilenmedi.

1.5 milyondan fazla evin ve 150 bin iş yerinin elektriksiz kaldığı belirtilirken, bir trafo merkezinin de devre dışı kaldığı ifade edildi.

İklim koşullarının elvermemesi sebebiyle lojistik sektörü de durma noktasına gelirken, geniş elektrik kesintilerinden kripto madencilik de etkilendi.

Southwest, "Zorluklar müşterilerimizi ve çalışanlarımızı kabul edilemez derecede önemli bir şekilde etkiliyor" dedi.

Genel olarak 7bin 100'den fazla uçuş, kalkış ve varışında gecikmeler bildirildi.

California eyaletindeki San Francisco Uluslararası Havalimanında Southwest Havayolları 2 bin 800 uçuşu iptal etti.

NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLECEK HAVA ŞARTLARI

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.

Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Fırtına nedeniyle New Jersey'nin Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.

Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.

Fotoğraf: AP