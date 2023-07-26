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        Haberler Sağlık ABD'de kıyma kaynaklı Salmonella salgını dolayısıyla 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        ABD'de kıyma kaynaklı Salmonella salgını dolayısıyla 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kıyma kaynaklı Salmonella salgını nedeniyle ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 16 kişinin hastalandığı, 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:38
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        ABD'de kıyma kaynaklı Salmonella salgını dolayısıyla 6 kişi hastaneye kaldırıldı
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        ABD'de görülen Salmonella salgınında CDC, toplamda 16 vakanın New York, New Jersey, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde tespit edildiğini kaydetti.

        Salgın nedeniyle 6 kişi hastaneye kaldırılırken, vakaların tek ortak noktasının yedikleri kıyma olduğu belirlendi ancak henüz söz konusu kıymalara yönelik bir geri çağırma yayımlanmadı.

        Gerçek hasta sayısının daha yüksek olabileceği ve başka eyaletlerde de görülebileceği kaydedilirken soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

        SALMONELLA BELİRTİLERİ

        Salmonella'nın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

        Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

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