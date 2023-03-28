ABD'de mal ticareti açığı şubatta arttı 

AA

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 91,6 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri mal ticareti açığının bu dönemde 91 milyar dolar olması yönündeydi. Mal ticaret açığı, ocak ayında 91,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde mal ihracatı yüzde 3,8 azalışla 167,8 milyar dolara, mal ithalatı da yüzde 2,3 azalarak 259,5 milyar dolara geriledi.

Ayrıca, toptan eşya stokları, şubatta aylık bazda yüzde 0,2 ve perakende stokları yüzde 0,8 arttı.