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ABD'de okula silahlı saldırı: 1 polis öldü, çok sayıda kişi vuruldu

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Knoxville kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 polis memurunun yaralandığı ve 1 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'de okula silahlı saldırı: 1 polis öldü, çok sayıda kişi vuruldu
ABD'de okula silahlı saldırı: 1 polis öldü
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AA

Knoxville'de Austin-East Magnet isimli lisede yaşanan silahlı saldırıya ilişkin detaylar belli oldu.

Knoxville polisi yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda vurulan 1 erkeğin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, 1 polis memurunun da hafif yaralandığını aktardı.

Açıklamada, olayla ilgili 1 kişinin de gözaltında olduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI YARALI MEMURU ZİYARET ETTİ

Knoxville Belediye Başkanı Indya Kincannon, yerel basına yaptığı açıklamada, olayda yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret ettiğini ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kincannon, "Polis memuru, başkasının vurulmasındansa kendisinin vurulmasını tercih ettiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Knox Bölgesi Okullar Müdürü Bob Thomas da Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaya karışmayan öğrencilerin ailelerine teslim edildiğini bildirdi.

Knoxville polisinden yapılan açıklamada, Austin-East Magnet isimli lisede bir silahlı saldırı yaşandığı ve güvenlik güçlerinin alanda olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "Aralarında bir polisin de bulunduğu birçok kişinin saldırının kurbanı olduğu bildiriliyor. Şu anda soruşturma sürüyor." bilgisi paylaşılmıştı.

Öte yandan Tennessee Valisi Bill Lee'nin de olaya ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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