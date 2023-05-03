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ABD'den MİT'in DEAŞ elebaşına yönelik operasyonu hakkında açıklama

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye yönelik operasyonuna ilişkin sorular üzerine, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini takdir ettiklerini söyledi

ABD'den MİT'in DEAŞ elebaşına yönelik operasyonu hakkında açıklama
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AA

Günlük basın toplantısında, MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ elebaşı El Kureyşi'yi öldürmesine ilişkin soruya yanıt veren Ryder, "Bu haberleri şu anda doğrulayamayız. Eğer doğruysa, memnuniyetle karşılanır. Genel anlamda, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı yaptıklarını takdir ediyoruz. Bildiğiniz gibi, Kuzey Suriye'deki sınır bölgelerinde, Türk kuvvetleri geçmişte de DEAŞ ile mücadele etti. Ve yine, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgisine yardımcı olmak için uluslararası toplumun yapabileceği her şey çok faydalıdır." dedi.

AA'nın haberine göre, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında bu konuda herhangi bir iletişimin söz konusu olup olmadığı sorusunu ise Ryder, ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığına yönlendirerek yanıtlamaktan kaçındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan'da, El Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT, özel bir operasyon ekibi ile teröristin bulunduğu eve, 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenlemişti.

MİT'in "teslim ol" çağrısına yanıt vermeyen DEAŞ elebaşı El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlatmıştı.

Terör örgütü DEAŞ'a 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükselmişti.

Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, DEAŞ'ın önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni halife olarak ilan edilmişti.

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