ABD'den yeni Uzay Kuvvetleri Komutanlığı adımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya ABD'den yeni Uzay Kuvvetleri Komutanlığı adımı
ABONE OL

ABD, Hint-Pasifik'te yeni Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kuracak

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM), bölgede Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kuracağını duyurdu.

ABD'den yeni Uzay Kuvvetleri Komutanlığı adımı
AA

Yonhap Ajansı'nın haberine göre, INDOPACOM'ın kuracağı yeni komutanlığın, Çin ve Kuzey Kore'nin balistik füze tehditlerine karşı ABD savunma kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Öte yandan, söz konusu unsurun INDOPACOM gibi herhangi bir muharip komuta altında kurulan ilk Uzay Kuvvetleri Komutanlığı olacağı kaydediliyor.

INDOPACOM, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni ABD Uzay Kuvvetleri Hint-Pasifik Komutanlığı'nın yarın düzenlenecek törenle tanıtılacağını bildirdi.

ABD Uzay Kuvvetleri, Aralık 2019'da "ülkenin uzaydaki çıkarlarını korumak, uzaya yönelik saldırıları caydırmak ve uzay operasyonlarını yürütmek" misyonuyla kurulmuştu.

Uzaydan gelen tehditler arasında kıtalar arası balistik füzeler (ICBM) ve hipersonik füzeler de yer alıyor.

Hint-Pasifik Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın, ABD'nin bölgedeki ülkelerden kaynaklanan balistik füzeleri tespit etme ve engelleme gibi savunma mekanizmaları geliştirmeye yardımcı olması bekleniyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield, Kuzey Kore’nin bu yıl 8'i ICBM olmak üzere 63 balistik füze testi gerçekleştirdiğini bildirmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kosova, plakasını tescil etmeyenlere para cezası uygulamasını 48 saat erteledi
DÜNYA Sırbistan-Kosova arasındaki 'plaka' krizinde erteleme ...
Çin'de fabrika yangını: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
DÜNYA Çin'de fabrika yangını: 38 kişi öldü
ABD'yi karıştıran belgeselde tarikat üyelerinden inanılmaz itiraflar! - En son haberler
DÜNYA ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı
Endonezya'da meydana gelen depremde 252 kişi hayatını kaybetti! Kurtarma çalışmaları sürüyor
DÜNYA 252 kişi öldü! Endonezya'da kurtarma çalışmaları ...
Solomon Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Solomon Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem
ABD ve Rusya'dan Türkiye açıklaması
DÜNYA ABD ve Rusya'dan Türkiye açıklaması
Noel pazarlarını enerji krizi etkiledi
DÜNYA Noel pazarlarını enerji krizi etkiledi
Irak'ta gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı
DÜNYA Irak'ta gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı
İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den Türkiye açıklaması
DÜNYA İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
ABD'den Kuzey Kore'ye karşı 'güçlü önlem' çağrısı
DÜNYA ABD'den Kuzey Kore çağrısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.