ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya hatırlatma: "Refah'a kara saldırısına karşıyız"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde ABD’nin İsrail’in Refah’a kara saldırısı planına karşı olduğunu yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Antony Blinken'ın Batı Kudüs’te Netanyahu’yla görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Miller, görüşmede esir takası mutabakatının bir parçası olarak Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaların ele alındığını kaydetti.

Blinken’ın görüşmede, taraflar arasında yapılacak bir "ateşkesin önünde duran tarafın Hamas olduğunu" dile getirdiğini belirten Miller, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu arasında 4 Nisan'da gerçekleşen görüşmenin ardından Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasında sağlanan "ilerlemeyi" ele aldığını ve Gazze’ye insani yardımların artmasının önemini vurguladığını aktardı.

REKLAM

Miller, yazılı açıklamasında, Blinken'ın Netanyahu'ya İsrail'in Refah'a düzenlemeyi planladığı kara saldırısına ilişkin ABD'nin "net tutumunu" yinelediğini aktardı.

Ayrıca Miller, Blinken'ın ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yinelediğini ve çatışmanın daha da genişlemesinden kaçınılması gerektiğine vurgu yaptığını kaydetti.

ABD yönetimi, Gazze'de ateşkes sağlansa da sağlanmasa da Refah'a yönelik kara saldırısına başlayacaklarını açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "ABD olarak Refah'a yönelik kara saldırısına karşıyız" mesajını dün bir kez daha yinelemişti.